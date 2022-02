Han nåede kun at spille to minutter af EM-bronzekampen mod Frankrig, og nu er dommen klar.

Mathias Gidsel har pådraget sig en knæskade, der betyder, at han er ude i de kommende fire til seks måneder.

Det oplyser hans klub, GOG, på sin hjemmeside.

»Jeg er selvfølgelig meget ked af situationen. Vi er i gang med en fantastisk sæson i GOG med masser af spændende kampe på programmet. Det er så ærgerligt, at jeg ikke kan være en del af det. Men nu vil jeg fokusere 100 procent på at genoptræne og få et stærkt knæ igen,« udtaler Mathias Gidsel.

Foto: MARTON MONUS Vis mere Foto: MARTON MONUS

Det var et solouheld i et returløb, der sendte Mathias Gidsel i gulvet og kostede ham deltagelsen i resten af bronzekampen ved EM i Ungarn.

GOG meddeler, at den danske stjerne har ødelagt det bagerste korsbånd, hvilket ikke kræver operation. Det vil derfor være usandsynligt, at han vil komme på banen igen i denne sæson.

»Det er naturligvis et kæmpe slag for hele holdet. Vores tanker går mest af alt til Mathias, der jo var i gang med en vanvittig flot periode. Nu får han mulighed for at få lidt ro på, pleje sin krop og genoptræne det knæ. Og så er jeg sikker på, han kommer stærkere tilbage og får en lang og fantastisk karriere,« siger GOG-træner Nicolej Krickau.

22-årige Mathias Gidsel var en af Danmarks helt store profiler under den netop afsluttede EM-slutrunde, hvor Nikolaj Jacobsens mandskab endte med at hive en bronzemedalje i land.

Sammen med blandt andre Mikkel Hansen kom han således på EMs All-Star-hold.

Danmark vandt bronzekampen 35-32 over Frankrig