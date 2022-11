Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Afskeden med Rusland og CSKA Moskva ramte Kathrine Heindahl hårdere end først antaget.

Efter hjemkomsten til Danmark fik landsholdsstjernen pludselig tid til at reflektere over den noget turbulente tid i Rusland.

»Det har været et meget specielt år – og på mange måder et stressfyldt år,« siger Kathrine Heindal og fortsætter:

»Det er nok noget, jeg først rigtig har mærket efter, at jeg er kommet i gang igen og har reflekteret over, hvad jeg egentlig var igennem. For jeg kan jo godt se tilbage på det nu og se, at jeg har haft meget stress i kroppen.«

Heindahl fortæller, at hun levede meget fra dag til dag. Noget, der ifølge hende var et overlevelsesinstinkt.

»Men fordi der faktisk har været meget støj omkring en, har det været svært at overskue det samlede billede. Jeg kan godt tænke efterfølgende: 'Du havde fire måneder, hvorfor har du ikke besøgt (Louise, red.) Burgaard i Metz?' Men når jeg kigger tilbage, så kan jeg ikke fortælle dig, hvornår jeg skulle have gjort det, fordi jeg nok var så presset,« siger Heindahl, som i dag spiller for Team Esbjerg.

En aftale, hun i øvrigt havde sat sin underskrift på, inden Rusland invaderede Ukraine og tvang Heindal til at vende hjem til Danmark.

Knap en måned efter den russiske invasion fik Heindahl ophævet sin kontrakt, men grundet Dansk Håndbold Forbunds ligareglement kunne landsholdsspilleren ikke spille i en anden klub i Danmark inden starten i Team Esbjerg i juli.

Kathrine Heindahl fortsatte med at spille på landsholdet efter Rusland-exit. Foto: Beate Oma Dahle Vis mere Kathrine Heindahl fortsatte med at spille på landsholdet efter Rusland-exit. Foto: Beate Oma Dahle

Det betød fire måneder uden kampe og et liv, der blev vendt 180 grader og lige pludselig ikke udelukkende handlede om håndbold.

»Jeg havde ikke noget overskud. Jeg kunne ikke se mig tage en forlænget weekend for eksempel. Vi fyldte også vores hverdag ud med en hundehvalp og et nyt hus, man gerne vil på plads i. Men om jeg havde taget tre dage væk, havde nok været okay,« siger Heindahl og fortsætter:

»Nogle gange har min mand, Casper, sagt: 'Vi har lige snakket om, at det var det, du skulle?' Det var svært at huske ting og holde fokus.«

Men der gik lang tid, før Heindahl indså, at hun havde været ramt af stress.

Heindahl brugte perioden uden en klub til at tage på en 2,5 ugers ferie med manden, Casper. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Heindahl brugte perioden uden en klub til at tage på en 2,5 ugers ferie med manden, Casper. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror først, det var i løbet af sommerferien, da alle andre gik på ferie, og jeg ligesom følte, at nu var jeg en del af håndboldverdenen igen. Nu havde alle ferie, og jeg har også ferie. Nu er jeg bare tilbage på samme niveau som alle andre. Det var først der, jeg begyndte at kunne reflektere over den stress og det pres, jeg faktisk har været igennem i hele den her turbulente tid.«

Selv om hun stod uden klub i fire måneder, var Heindahl stadig en del af landsholdet, og hun er sikker på, at netop det holdepunkt har haft stor betydning for hende.

I sommer startede hun som planlagt i Team Esbjerg, hvor hun spiller under Jesper Jensen, der også er træner for det danske kvindelandshold.

Et landshold, der lige nu er i Slovenien for at kæmpe om EM-medaljer, og som du selvfølgelig kan følge med i hele vejen lige her på bt.dk.