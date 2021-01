'Efter cirka 15 minutter lød et brag ved hoveddøren.'

Den danske håndboldstjerne Hans Lindberg og hans familie var for få dage siden udsat for en chokerende og skræmmende hændelse. Her brød en sortklædt mand nemlig ind i parrets hjem, mens de var hjemme, hvilket blev starten på en dramatisk aften.

Det fortæller Hans Lindbergs kone, Jeanette Mackenhauer Lindberg, i et længere opslag på sin Instagram-profil.

Parret havde besøg af Hans Lindbergs svigerforældre i deres hjem i Berlin. Efter aftensmaden stod den på hygge med en god film, men hyggen blev hurtigt afbrudt af et brag.

Foto: Mads Claus Rasmussen

'En mand havde brudt døren op og gik ind i huset helt klædt i sort og med sort hætte trukket ned for ansigtet,' skriver Jeanette Mackenhauer Lindberg.

Gerningsmanden opdagede dog hurtigt, at han ikke ligefrem var alene, og med det samme var både Lindberg og svigerfaren parate til at konfrontere den ubudne gæst.

'Min far og Hans fór op og gik mod ham, hvorefter han gik ud og lukkede døren, men de gik efter ham kun iført T-shirt og strømper i minusgrader og snevejr og råbte, at jeg skulle ringe efter politiet,' skriver Jeanette Mackenhauer Lindberg og fortsætter:

'Jeg løb ind i huset efter telefon og jakke, ringede politiet op, mens jeg forsøgte at indhente dem. Jeg vidste ikke, i hvilken retning jeg skulle lede, men heldigvis kom min far tilbage og kunne fortælle retningen, og med politiet i røret løb jeg.'

Hans Lindberg bor til daglig i Berlin sammen med sin kone, Jeanette Mackenhauer Lindberg, og deres to børn. Foto: CLAUS FISKER

Mens den 39-årige håndboldspiller fortsatte jagten på indbrudsmanden, var parrets to sønner, Aron og Carl på henholdsvis to og fem år, tilbage i huset sammen med deres mormor.

Midt i det hele kom flere politibiler kørende og tilsluttede sig jagten, inden håndboldfruen kort tid efter fik den gode nyhed om, at de havde fanget ham. Alligevel var hun ikke rolig endnu.

'Jeg kunne ikke se eller høre nogen, og efter noget tid ringede min mor og sagde, at Hans og politiet var kommet hjem,' fortæller Jeanette Lindberg, inden hun beskriver sin mands noget heroiske indsats:

»Hans havde fulgt efter den sortklædte mand på hele ruten igennem alle gaderne, men til sidst var han gået ind i et meget mørkt område, hvorfor Hans uden sko ikke gik efter og vendte rundt. Men da han ville gå væk, ankom politiet, og det lykkedes at anholde manden.«

Derfor slap den danske landsholdsveteran og resten af familien med forskrækkelsen.

Jeanette Mackenhauer Lindberg fortæller i starten af sit opslag, at de efter flere dages overvejelser har valgt at dele historien 'som en lille reminder om at låse døren – også̊ når man er hjemme'.

'Jeg er lykkelig for, at jeg ikke var alene hjemme med to små børn. En kæmpe tak til tysk politi for at være fremme så talstærkt på så få minutter,' slutter højrefløjens kone opslaget.

Hans Lindberg er ikke en del af den danske VM-trup, der lige nu spiller VM i den egyptiske hovedstad Kairo.

Han står noteret for hele 270 landskampe og 755 mål.