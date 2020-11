Kolde fødder i Norge, mink-mutation og en global pandemi kan ikke slå håndbolden af banen i sportens eget hjemland: Den danske EM-fest ser ud til at være reddet.

Folketingets idrætsordførere var tirsdag eftermiddag indkaldt til hastemøde hos kulturminister Joy Mogensen (S), og her var der bred opbakning til at gennemføre hele slutrunden på dansk grund.

»Vores fælles indstilling er, at vi gør, hvad vi kan, for at få det til at lade sig gøre. Vi er trygge ved, at det her kan lade sig gøre sundhedsmæssigt,« siger Malte Larsen, idrætsordfører hos Socialdemokraterne.

På mødet blev det slået fast, at der fra politisk side ikke er nogen, der vil stille sig i vejen for, at Danmark påtager sig opgaven at arrangere den store begivenhed med 16 deltagerlande.

Kulturminister Joy Mogensen (S) samlede tirsdag Folketingets idrætsordførere til hastemøde om EM. Foto: Emil Helms

»Det er et stærkt signal, og jeg er stolt over, hvis det lykkes for Danmark at afholde EM. Det er der masser af prestige i, og det er et stort udstillingsvindue,« siger Venstres idrætsordfører Stén Knuth, der også deltog i mødet.

Dagen igennem har der været forvirring om, hvad dagsordenen på mødet var. I morges regnede flere politikere med, at der skulle findes et millionbeløb frem til afholdelsen af slutrunden - senere stod det klart, at corona-pandemien var dagens altoverskyggende tema.

»Kulturministeren har tidligere sagt, at man skulle være opmærksom på sikkerheden i forhold til corona. Det er blevet tolket, som om der var usikkerhed om selve arrangementet, men sådan hører jeg det ikke,« fortsætter Stén Knuth.

Dermed er bolden spillet tilbage til DHF, der - nu med politisk opbakning - skal sørge for, at få de sidste detaljer på plads.

Per Bertelsen, formand i DHF, står nu med en ny ogpave - at arrangere HELE slutrunden på dansk grund. Foto: sportxpress

Slutrunden, der begynder om kun 16 dage, tog ellers et ordentligt leverstød, da Norge mandag trak sig som med-arrangør på grund af corona-pandemien og landets strenge restriktioner.

Det var meningen, at Norge skulle afvikle halvdelen af gruppekampene og hele finale-delen af slutrunden.

Siden har DHF - med formand Per Bertelsen i spidsen - arbejdet i døgndrift på at strikke en gangbar løsning sammen, og det ser nu ud til at bære frugt.

B.T. erfarer, at slutrundens norske ben, som skulle være afholdt i Trondheim, bliver spillet i Kolding.

Mie Højlund skal - forhåbentlig - spille EM på dansk grund lige om lidt. Foto: Claus Fisker

Her vil man etablere en såkaldt rød zone, hvor spillere og mandskab fra deltagerlandene isoleres i hver deres aflukkede boble på Hotel Scandic, for at holde corona-virussen på afstand.

Også det økonomiske puslespil ser ud til at være gået op, og det bliver ikke Danmark, der skal bøde for, at Norge har trukket sig som vært.

EHF og Norges Håndboldforbund har angiveligt indgået et kompromis, hvor Danmark ikke får ekstra udgifter, selv om det norske ben af turneringen flyttes.

EM-slutrunden begynder fredag den 3. december - dog uden tilskuere.