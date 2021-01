Den danske landsholdsstreg Henrik Toft Hansen kommer på grund coronavirus ikke med til VM-slutrunden i Egypten, og det ærgrer i den grad landstræner Nikolaj Jacobsen.

Det siger han til B.T.

»Det er ærgerligt, at han er blevet ramt af det, og at han er blevet ramt lidt mere af det, end vi havde håbet og troet på. Langt hen ad vejen havde vi håbet, at han kunne nå at blive klar, men selvfølgelig også frygtet, at det ikke ville ske.«

Afbuddet betyder også, at Danmark mister en helt afgørende og vigtig brik.

Danmark lider et stort tab med Henrik Toft Hansens afbud. Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Danmark lider et stort tab med Henrik Toft Hansens afbud. Foto: SRDJAN SUKI

»Det betyder selvfølgelig, at vi mister noget taktisk. Der er ikke nogen tvivl om, at Henrik specielt i 6-0 og 5-1-forsvaret er rigtig dygtig og meget vigtig for os.«

»Det samme er han i kontrafasen, så vi mister en vigtig streng at spille på. Han giver os som hold noget fleksibilitet og muligheder for at udfordre de andre taktisk, og den del mister vi lidt nu,« siger landstræneren.

Nikolaj Jacobsen sagde allerede tirsdag til B.T., at udsigterne til at få den brølstærke Paris Saint-Germain-streg ikke var gode, og den bange anelse viste sig at holde stik.

34-årige Henrik Toft Hansen har ellers kæmpet ihærdigt for at nå at blive klar til at forsvare VM-guldet, men der var intet at gøre, forklarer Nikolaj Jacobsen, der i stedet har indlemmet Aalborg Håndbolds Benjamin Jakobsen i truppen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Han har desværre fået lidt flere symptomer, end mange andre måske har fået. Dels ved vi ikke, om han på nuværende tidspunkt vil kunne nå at teste negativ, inden vi skal afsted, og så vil han i øvrigt ikke være i stand til at spille en lang slutrunde lige nu.«

Og spørger man, hvad det gør ved Danmarks muligheder for at nå hele vejen og gentage VM-succesen fra 2019, så er det ikke ligefrem en optimistisk landstræner, der svarer.

Udover Henrik Toft Hansen må de danske håndboldherrer nemlig også klare sig uden profilen Rasmus Lauge, der i starten af december blev ramt af en alvorlig knæskade, ligesom coronapandemien har gjort vilkårene vanskelige.

»Når man ikke har været samlet i et år, så er tankerne lige nu ikke os at gå hele vejen. Det er ikke det, der er vores fokus. Lige nu skal vi efter et år, hvor vi stort set ikke har været sammen, til at finde en anden måde at spille på og spille lidt anderledes. Vi mangler nogle folk, så for os handler det for os om at finde et vis niveau, og så må vi se, hvad det niveau rækker til i turneringen.«

»Som det er blevet pointeret rigtig meget i den danske presse, så røg vi senest ud som nummer 13 ved en slutrunde, så jeg tænker, at så ville det klæde os ikke at tænke på at gå hele vejen. I første omgang handler det om at få skabt nogle gode og stabile præstationer,« slutter Nikolaj Jacobsen.

Henrik Toft Hansen fik debut for landsholdet tilbage i 2008 og har været med til at vinde guld både til VM, EM og OL.

Danmark tager til VM i Egypten om kort tid, hvor man er i gruppe med Argentina, Bahrain og Congo. Første opgør er den 15. januar, når Mikkel Hansen og co. møder Bahrain.