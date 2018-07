Nora Mørk har haft et hårdt år. For at sige det mildt.

I januar kunne B.T. afsløre, at der var blevet delt nøgenbilleder af hende hos danske topklubber, og det kom oveni, at hun i sidste efterår blev single, da hende og kæresten gennem seks år Stefan Strandberg splittede op.

Hun har ikke talt ud om det i medierne i de otte måneder, men nu gør hun det i radioprogrammet 'Ida med hjertet i hånden'. Her fortæller hun, at oplevelserne har givet hende social angst, og at det hele var et stort kaos, så hun fik et stort behov for at være alene.

»Jeg har ikke haft noget godt forhold til mig selv i de sidste måneder. Jeg har ikke været ude blandt folk. Jeg tror, at jeg brugte syv måneder, før jeg turde gå ud, og det var på min fødselsdag. Der var jeg ude for første gang,« siger Nora Mørk og tilføjer, at hun søgte hjælp for at bearbejde krisen:

Nora Mørk taler ud om sit hårde år. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Nora Mørk taler ud om sit hårde år. Foto: PATRIK STOLLARZ

»Simpelthen fordi jeg ikke havde det godt med mig selv. Jeg hadede at være Nora Mørk. Jeg har fået hjælp, og nu har jeg lyst til at være mig selv igen. For jeg er egentlig ikke én, som tager ting så seriøst, men tingene blev bare meget mørke og vanskelige.«

Hun forklarer, at hun ellers havde forudset, at der ville komme et brud mellem hende og Stefan Strandberg, som, hun troede, var manden i hendes liv.

Nora Mørk brugte sin håndbold til at komme over ekskæresten. Foto: Patrik STOLLARZ Vis mere Nora Mørk brugte sin håndbold til at komme over ekskæresten. Foto: Patrik STOLLARZ

»Det var hårdt, men jeg samtidig havde jeg set det komme. Vi havde været sammen så længe, så det var selvfølgelig trist. Vi var jo meget glade for hinanden,« siger Nora Mørk.

Hun forklarer, at hun ikke tillod sig selv at då kærestesorger ved at holde sig i gang med sit arbejde som håndboldspiller.

Nora Mørk spillede i 2007-2008 i dansk håndbold, da hun var tilknyttet Aalborg DH.