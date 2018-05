Den rutinerede danske fløjspiller Hans Lindberg fortæller i et opslag på Facebook, at han er blevet overfaldet i København og efterlyser i den forbindelse en helt særlig genstand.

Til daglig spiller den 36-årige højrefløj i den tyske klub Füchse Berlin, men i sidste weekend var han hjemme i Danmark. Et besøg, der endte med at blive noget af en grim oplevelse.

Hans Lindberg blev nemlig overfaldet midt på gaden i indre by i København, og her fik han blandt andet stjålet sit specialfremstillede ‘Hublot'-ur, som han fik i anledningen af, at han i 2011 sammen med HSV Hamburg vandt det tyske mesterskab - et ur, der kun findes cirka 20 af.

Han skriver samtidig, at han har meldt overfaldet til politiet.

»Jeg skriver det her opslag for at advare andre og i et lille håb om specielt at se mit ur igen. Jeg var i Kbh sidste weekend, hvor jeg efter en aften ude i byen blev overfaldet midt på gaden i indre by. Her fik jeg blandt andet stjålet mit Hublot ur,« skriver Hans Lindberg i et opslag på sin Facebookprofil og fortsætter:

»Uret er specielt fremstillet i anledning af vores tyske mesterskab med HSV Handball, og der findes cirka 20 stk. Kendetegnet ved logoet inde i uret. Overfaldet er meldt til politiet,« afslutter han.





»Der er ikke så meget mere end det, jeg har skrevet på Facebook. Resten har jeg fortalt politiet, og det er dem, der skal bruge det. Opslaget er et spinkelt håb om, at der er nogen, der bliver tilbudt uret, og jeg så samtidig har fået advaret folk,« fortæller Lindberg til TV2 Sport.

Hans Lindberg har været en markant profil for det danske landshold i mange år og fik sin debut helt tilbage i 2003. Sidste år forlængede den skarpe fløj med sin klub, Füchse Berlin, så kontrakten løber til 2021.

I øjeblikket er klubben placeret på en fjerdeplads i den tyske Bundesliga med fem kampe tilbage. og klubben ligger i en god position til at avancere yderligere i tabellen.