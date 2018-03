KIF Kolding København må undvære Bo Spellerberg i lørdagens ligakamp mod Ribe-Esbjerg.

Den tidligere landsholdsspiller forsøgte fredag ellers med en såkaldt genoptagelsesbegæring at få Dansk Håndbold Forbunds disciplinærinstans til at annullere den spilledags karantæne, han var blevet idømt, fordi han i en kamp i sidste uge mod Skjern havde sagt ”Hvor er I elendige, mand!” til dommerne.

»Vi har kigget på sagen ved et telefonmøde, og Bo behandles på lige fod med alle andre. Det er derfor helt efter bogen, at han får karantæne. I to andre lignende sager fra 2017 har vi givet spillere karantæne for at udtale sig på samme måde,« siger Jens Bertel Rasmussen, der er formand for det DHF-uafhængige udvalg.

Bo Spellerberg bringer i en længere punktformet skrivelse på KIF Kolding Københavns hjemmeside sagen op til debat, og her antyder han, at han føler sig unfair behandlet.

»Jeg skal naturligvis have karantæne, hvis disciplinærudvalget synes det. Det skal der ikke være tvivl om. Jeg vil bare gerne lige høres og behandles på lige fod med alle andre. Ellers må jeg ty til andre velprøvede metoder og spørge pænt: ”Don’t you think there was a little shitty free throw”,« skriver Bo Spellerberg, der både anfægter indberetningens gyldighed, indberetningens indhold, forsvaret og dommen.

Blandt andet mener Bo Spellerberg, at indberetningens formalia ikke er overholdt, at der er tale om usandheder, hvilket KIF Kolding København mener at kunne dokumentere, og at DHF’s disciplinærinstans burde have været forlagt klubbens fulde materiale.

»En del af mit forsvar kunne fremgå af ovenstående, men jeg havde nok også peget på lignende situationer, hvor andre er kommet med diverse verbale udbrud. Udbrud, der ikke er blevet taget op af disciplinærudvalget,« skriver Bo Spellerberg, der sandsynligvis henviser til en sag om Team Esbjergs hollandske landsholdsspiller Estavana Polman, der i efteråret i tv-transmiteret kamp sagde ”shitty dommere” uden at blive i dømt karantæne.

»Om udbruddet er en karantæne værd, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, det har vi dygtige folk til. Jeg er dog lidt i tvivl om, hvad jeg skal lære af dette. Skal jeg undlade disse udtryk/udråb eller blot udtrykke mig på engelsk i fremtiden? Dette skal læses med et glimt i øjet,« skriver Bo Spellerberg.

Jens Bertel Rasmussen understreger, at man i DHF’s disciplinærinstans, der foruden ham selv tæller advokaten Sigurd Sloth Jacobsen og den tidligere elitespiller Claus Mundus Pedersen, ser med stor alvor på sagen.

»Vores dom følger praksis, og vi afviser de påstande han fremfører, fordi vi har brugt reglerne fuldstændig korrekt. Der er ganske enkelt ikke noget at komme efter. Spellerberg påstår at fristen for indberetningens indlevering ikke er fuldt. Dette er forkert. Han har også gjort indsigelse mod høringsspørgsmålet. Her er det sådan, at dommerne har indsendt en indberetning, som parterne har svaret på. Og herudover har vi nærstuderet en videooptagelse. Jeg er derfor uenig i Spellersbergs påstand om, at indberetningens formalia ikke er fulgt,” siger Jens Bertel Rasmussen og tilføjer:

»Når der er nogle, der påstår, at det er synd for KIF Kolding København, at de ikke kan få Bo Spellerberg med i en kamp, må vi bare sige, at vi objektivt må se på reglerne og træffe en afgørelse, der skal være i tråd med dem vi tidligere har draget. Og dette har vi altså helt klart gjort i denne sag.«