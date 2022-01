Danmark er klar til EM-semifinalen efter en storsejr på 35-23 over corona-plagede Holland.

Det stod hurtigt klart, at danskerne var flere niveauer over dagens modstander, og efter 10 minutter var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse.

Landstræneren kunne bruge store dele af kampen på at hvile nogle af de bærende spillere.

Herunder kan du læse B.T.s dom over opgøret.

Vi havde på forhånd talt så meget om, at Danmark har en nærmet surrealistisk bredde, som gør, at vi næsten kan stille to lige gode startopstillinger. Men den bredde har sørme været svær at få øje på under mesterskaberne.



Ser vi bort fra den gratis kamp mod Nordmakedonien og anden halvleg i dagens kamp, har det saksuseme været de få, der har trukket læsset. Hansen, Gidsel og Lauge har taget 90 procent af spilletiden i bagkæden. Magnus Saugstrup har også flere gange flirtet med fuld spilletid. Niklas Landin æder også spilleminutter, som var de m&m's en lørdag aften i sofaen.



Men reserverne gør det heller ikke særligt let for landstræner Nikolaj Jacobsen at rotere mere. Jakob Holm fik chancen i dag, men det blev igen meget forkrampet, når det kom til at spille sig selv farlig. Lasse Andersson er ofte for hektisk, når han får harpiksklatten i hænderne. Henrik Toft har været helt ved siden af sig selv. Mensah er som altid en glubsk bjørn i forsvaret, men har ikke haft den kamp, hvor han også dominerer i angrebet.



Det lugter ikke af, at det er bredden, der skal gøre Danmark til europamestre. Men så længe guldet hænger om halsen på søndag, kan det jo også være fløjtende ligegyldigt.

Han er ved at blive et problem for de danske journalister, der skal skrive om dette landshold. For hvordan skal man efterhånden beskrive Mathias Gidsel? Alle de mest lovprisende superlativer lyder snart som klichéer, når man hæfter dem sammen med GOG-spilleren.

Men aaaltså, vi bliver sgu nødt til at skrive om ham igen! For han er ved overgå sig selv igen. Efter at Gidsel først var på all star-holdet ved VM i Egypten og siden blev kåret til 'MVP' – den mest værdifulde spiller – ved OL, troede vi, at vi havde set topniveauet.

Nej! Han havde sgu et gear mere! Ved denne slutrunde har han simpelthen været fortryllende. Inden kampen mod Holland havde han scoret 31 mål på 32 forsøg i turneringen. Efter kampen hed det 40 mål på 41 forsøg!! Det er en fuldstændig uhørt og sindssyg statistik for en bagspiller, og det sætter en smælderfed streg under, hvilket tusindårstalent vi har med at gøre!

Danmark er i semifinalen. Danmark har vundet alle sine seks kampe – uden nævneværdige problemer. Det er fremragende, lad os da endelig slå det fast!

Men skal vi ikke også være ærlige? Vi har denondelyneme også haft heldet på vores side!



Vi tror på spillerne, når de siger, at de helst vil møde modstanderhold, der kan i stille i stærkeste opstillinger. Men vi kommer ikke uden om, at det er en stor fordel, når coronasmitten lige har trukket en håndfuld af Islands bedste spillere ud af turneringen inden mødet med Danmark. Det samme skete også for Montenegro, inden de skulle møde Danmark. Og for Holland. Og Sloveniens bedste, Jure Dolenec, blev skadet inden kampen mod danskerne.

Tidligere i dag fjollede Island så en femmålsføring væk mod Kroatien – hvilket gjorde, at en sejr over det hollandske lazaret ville indløse en tidlig semifinalebillet.

Som tingene står lige nu, er der en god chance for, at Danmark skal møde Sverige i semifinalen. Coronasmitten er lige nu løs i den svenske trup – og har foreløbigt fået ram på nøglespillerne Andreas Palicka og Felix Claar.

Men altså, det er tilladt at være heldig. Og dygtig. Og det danske hold er først og fremmest meget dygtigt!