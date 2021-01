Danmark havde ikke de store kvaler med at køre lidt bovlamme Argentina over i den tredje og sidste VM-gruppekamp.

Uden for alvor at ramme topniveauet slog de danske verdensmestre Tango-nationen med 31-20.

Dermed tager Danmark maksimale fire point med sig over i mellemrunden, hvor Qatar, Japan og Kroatien venter.

Herunder kan du læse B.T.s dom over den danske sejr:

Hvis ikke Danmark kommer hjem fra Egypten med metal i rygsækken, så kan man i det mindste glæde sig over, at man har fundet det permanente førstevalg på den til tider problematiske højreback. Meget skal nemlig gå galt, hvis ikke Mathias Gidsel ved VM i 2031 stadig slider sig fri på ydersiden af sin oppasser iklædt rødt og hvidt.

Vi har allerede nævnt ham mange gange, men det gør ikke hans præstationer mindre imponerende. Det var Gidsels insisterende fart i futterne, der trak de lidt sløve holdkammerater i gang i kampens indledning. Og ud over at være utrolig afslutningssikker havde den 21-årige GOG'er også næstsidste harpikshånd på flere af holdkammeraternes scoringer. Landsholdets anden højre back, Nikolaj Øris, kommer næppe slidt hjem fra denne slutrunde.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Dagens absurde indslag dedikerer vi endnu en gang til coronaen og den egyptiske håndtering af denne. Det viser sig åbenbart, at der stadig er tvivl om, hvordan den nu corona-negative fløjkomet Emil Jakobsen kan komme ind i turneringen og få sin slutrundedebut. For de egyptiske sundhedsmyndigheder er pludselig i tvivl om, hvorvidt Jakobsen har været i karantæne på det hotel, han blev flyttet til i forbindelse med sin positive coronatest.

Så derfor er det ikke sikkert, at han må glide ind i turneringen, hvis han afleverer endnu en negativ test onsdag - som kravet ellers i første ombæring lød. Det er himmelråbende åndssvagt og helt absurd, at der er så stor usikkerhed om et scenarie, som på forhånd virkede stærkt sandsynligt. Den usikkerhed må være stærkt frustrerende for en 22-årig mand, der sidder alene på et hotelværelse og tripper for at spille håndbold.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ja, så er den lette VM-forret indtaget, og den er fordøjet og glemt med en lille bøvs. Gruppespillet har ikke budt på decideret udfordringer. En sikker sejr over Argentina er normalt en indikation på, at man er godt på vej. Men sydamerikanerne var simpelthen så skadesplagede, at alt andet end en sikker sejr havde været stærkt bekymrende. Så hvor Danmark er på guld-barometret, skal man være spåkone for at kunne sige noget begavet om. Vi får et klarere svar, når den torsdag står på Qatar i mellemrunden.

Sikkert er det, at hvis Jacob Holms skade er alvorlig, så er det en lille katastrofe for Danmarks gulddrømme. Den fodrappe venstreback er et fremragende alternativ til Mikkel Hansen, for han byder ind med noget helt andet. Nikolaj Jacobsens 'Speedy Gonzalez'-bagkæde med Mathias Gidsel og Jacob Holm er et af Nikolaj Jacobsens vigtigste våben i titelforsvaret. Så lad os alle have den ankel med i aftenbønnen!