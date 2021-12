To hold, der var videre til mellemrunden, men som stadig havde alt på spil. Det handlede om at få fuld pointhøst med over.

Efter en lidt svingende dansk start, fik Jesper Jesper mandskab fat, og herfra så de sig egentlig ikke tilbage.

Jeg fornærmer nok ikke nogen ved at sige, det var en væsentligt bedre modstander, end danskerne havde mødt hidtil, og det kunne da også ses i starten af kampen, selvom Danmark ret hurtigt fik skovlen under Sydkorea.

De røde og hvide vandt stensikkert med 35-23, dermed vinder de puljen og tager fire point med over i mellemrunden. Et stærkt udgangspunkt.

Tyskland, Ungarn, Tjekkiet. Det er de næste tre på VM-menuen for Jesper Jensens mandskab. Modstandere, som danskerne godt kan slå, og det er også med et godt udgangspunkt, landsholdet træder ind i næste runde.

Selvfølgelig bliver der talt om en runde ad gangen. Men Jesper Jensen har da allerede talt om kræfter, de ‘forhåbentlig skal bruge i kamp nummer ni’. Som er en medaljekamp. Meget kan ske, men vejen derhen er bestemt ikke tosset.

Og så skal vi selvfølgelig bare krydse fingre for, at corona-spøgelset ikke begynder at hærge i den danske pulje. Vi er begyndt at se et par udbrud hos Østrig og Kroatien, men her i Granollers har der - indtil videre - ikke været problemer.

Hun jublede lige ekstra meget efter det mål til 15-11. Og det var altså også et frækt et af slagsen, Rikke Iversen lige lavede der. Iskoldt modtog hun bolden på stregen, lagde et kort øjeblik an til bare at hamre igennem men nej - let og elegant lobbede hun den over målvogteren. Sikke en detalje.

Noget, der fik den helt store jubel frem hos både hende og holdkammeraterne, mens den sydkoreanske keeper lignede en der tænkte: 'det gjorde hun bare ikke!?'. Men jo. Det gjorde hun.Stærkt overskud fra Iversen, der generelt leverede flere gode ting på stribe, da hun kom ind.

Allerede inden kampen stod det klart, at Danmark var videre til mellemrunden, hvor Tyskland, Ungarn og Tjekkiet venter. Det helt store spørgsmål var, hvor mange point Jesper Jensens mandskab ville tage med nu. Det kender vi så svaret på nu. Fuldt hus og et rigtig godt udgangspunkt.

Det stærke forsvarsspil fra store dele af kampen er noget, landsholdet skal tage med. I perioder var det meget svært at komme igennem den stærke danske mur. For selvom danskerne bestemt kunne have fået sværere modstandere i mellemrunden, bliver det stadig ikke nemmere herfra.

Derudover sneg der sig nogle fejl ind i angrebsspillet, og de skal gerne lige skæres fra hos danskerne, der dog også viste flot kvalitet hos flere individualister.