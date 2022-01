Fredag efter fredag følger danskerne troligt med i 'hele Danmarks underholdningsprogram', som TV 2 selv kalder det.

Men hvis du sidder klar i sofaen med slikskålen og popcornene og vil se 'X Factor' fredag aften klokken 20 på kanalen, bliver du desværre ret skuffet.

Det skyldes EM i håndbold, hvor semifinalen mellem Frankrig og Sverige klokken 20.30 gør, at 'X Factor' bliver skubbet ud af det faste fredagsprogram – og det er der en meget god grund til.

»Der er to ting i det. Det ene er, at vi er kontraktlig bundet til, at vi skal sende disse kampe på hovedkanalen,« siger John Hansen, der er redaktionschef på TV 2 Sport, og fortsætter:

»Det er der ikke noget nyt i. Al den tid, vi har sendt slutrundehåndbold, der har det været sådan. Den anden ting er, at jeg er glad for, at vi gør det,« siger John Hansen.

Det er han blandt andet, fordi Danmark stadig er i spil og spiller semifinale på samme kanal klokken 18.00. Det vil formentlig komme til at påvirke seertallene i den rigtige retning.

»Jeg vil ikke spå, om kampen mellem Frankrig og Sverige får flere eller færre seere end 'X Factor' ville, men når Danmark stadig er med, så forventer jeg, at der vil være meget flotte seertal til kampen – det viser erfaringen,« slutter John Hansen.

Hvis du gerne vil se det næste afsnit af 'X Factor,' må du vente til lørdag klokken 20, hvor det bliver sendt på TV 2.

Husk, at du ud over at kunne se de to semifinalebrag på TV 2 også kan følge alt fra EM-slutrunden her på B.T.

Det kan du blandt andet gøre i B.T.s Liveblog lige her.