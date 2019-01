Velkommen til ‘WTF is going on’ - B.T. Sports faste format med vores håndboldekspert under VM-slutrunden, Lars Rasmussen.

Den tidligere europamester og nuværende håndboldtræner vil løbende levere sine analyser i tre dele. What the fuck!, What’s the fact og What’s the future.

I dag kigger Lars Rasmussen på Hans Lindbergs skade og konsekvenserne af den.

'Så blev Hans Lindberg hevet ud af VM-truppen med en skade. Hvor latterligt er det lige?!

Der findes ikke andre på landsholdet, som jeg rent personligt kunne have mere ondt af. Hans har så meget fortjent denne kæmpe oplevelse. Husk på, at han sad på tribunen under hele OL på grund af en pis-regel om, at man kun må være 15 spillere i truppen til OL.

Hans ved godt, at han er i sin karrieres efterår, så det gør rigtig ondt at blive skadet til en slutrunde, som han ikke har så mange af tilbage. Og som en ekstra kniv i ryggen er det oven i købet et VM på hjemmebane. Det her har han ventet på, siden vi fik tildelt værtsskabet.

Og gudhjælpemig om det så ikke sker i slutfasen mod Chile, hvor Danmark fører 92-14! I en FULDSTÆNDIG ligegyldig situation. Det kan ikke blive mere hjerteskærende. Det er så totalt latterligt, som det overhovedet kan være!

Og hvordan har man det som spiller, når sådan noget sker? Går man og er ked af det? NEJ, det er meget værre end det! Man er helt ødelagt og fuldstændig smadret!! Man har lyst til at grave sig dybt ned og være langt væk fra alt og alle.

Danmark må kun lave tre udskiftninger under turneringen, og var det så rigtigt at bruge én af dem på Hans, der sandsynligvis er klar igen om en uges tid?



Nikolaj Jacobsen havde to måder at kigge på sagen på. Den menneskelige måde - Hans er nok den sidste, han har lyst til at tage ud af turneringen. Nikolaj ved godt, at Hans er i sin karrieres efterår, og det har helt sikkert gjort ondt på Nikolaj at træffe det valg.

Men Nikolaj SKAL betragte situationen på den professionelle og hårde måde. Holdet skal vinde, Danmark skal have succes! Og der bliver han nødt til at være kynisk og kold i røven. Han kan ikke risikere at skulle smide en bagspiller på fløjen, hvis også Lasse Svan skulle blive skadet.

Nej, Nikolaj har gjort det helt rigtige. Jeg er ked af det, Hans. Det er modbydeligt unfair, men det var det rigtige.

For en gangs skyld håber jeg, at jeg ikke får ret - men jeg er bange for, at vi ikke kommer til at se Hans Lindberg mere ved denne slutrunde. Det er desværre den barske virkelighed.

Vi har to udskiftninger tilbage. Nikolaj skal bruge den ene på at få Henrik Toft ind i mellemrunden. Og så skal han gemme den sidste udskiftning så længe som muligt - for tænk nu hvis Landin eller Jannick Green går i stykker! Så ville vi virkelig være på røven.

Men det er en stor svækkelse for Danmark, at vi skal undvære Hans Lindberg.

Hans håndboldkvaliteter taler for sig selv, og der er nok ikke nogen, der kommer til at overgå det, som Hans har præsteret i sin landsholdskarriere.

Og hvis Lasse Svan pludselig ikke rammer niveauet i én af de afgørende kampe, kan jeg love jer, at vi kommer til at ærgre os sindssygt meget over, at Lindberg ikke er med.

Og så er Hans en uhyre vellidt person på holdet. Han er en humørspreder, der samler spillerne. Og det har været meget vigtigt for nye spillere, at man har kunnet læne sig op ad Hans.

Det er så latterligt!'