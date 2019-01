Velkommen til 'WTF is going on' - B.T. Sports faste format med vores håndboldekspert under VM-slutrunden, Lars Rasmussen.

De danske håndboldherrer spiller lige nu VM på hjemmebane, og derfor har B.T. har allieret sig med den tidligere landsholdsspiller Lars Rasmussen. Under hele VM kan du læse hans klummer på bt.dk, og så får du også løbende en kærlig opsang fra håndboldtræneren.

I 2013 leverede han et af dansk sports mest berømte raseriudbrud, da han som træner for Vendsyssel Håndbolds kvinder gav spillerne en vild opsang i omklædningsrummet med de berømte ord: 'What the fuck is going on!' SE ELLER GENSE DET ORIGINALE KLIP HER.

Klippet, der gik viralt på internettet, har inspireret B.T. til det faste VM-format 'WTF is going on!' med hovedpersonen selv, Lars Rasmussen!

Denmark's Mikkel Hansen celebrates after scoring during the IHF Men's World Championship 2019 Group II handball match between Denmark and Hungary at the Jyske Bank Boxen arena in Herning on January 19, 2019. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Denmark's Mikkel Hansen celebrates after scoring during the IHF Men's World Championship 2019 Group II handball match between Denmark and Hungary at the Jyske Bank Boxen arena in Herning on January 19, 2019. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Drenge, så er det nu!«

Vildskab, power, fight. Vi har brug for udstrålingen på det danske herrelandshold til hver en kamp. Det sætter Lars Rasmussen en tyk streg under.

»Jeg ved, I har det I jer, og i skal vise det til alle os andre,« lyder det fra den tidligere landsholdsspiller.

Udstrålingen er essentielt. Både fra spillerne, men også fra de danske tilskuere på hjemmebanen.

Hvorfor er det så vigtigt med attitude og udstråling.

»Det er det, fordi det smitter af på ens holdkammerater. Det smitter af, når man har scoret, eller hvis man har haft en god forsvarsaktion, at man viser den glæde ved at have succes,« fortæller Lars Rasmussen og tilføjer:

»Det skal vi have hele holdet til at vise.«

For det påvirker også modstanderen, der kan se, at man er klar til kamp, og så får man ovenikøbet også hele publikum i ryggen.

»Vi skal ikke være - som man ser det tit med Balkanlandene - i medgang, hvor vi har det så dejligt, men i modgang, der kan vi slå hinandens familier ihjel.«

Lars Rasmussen vil have alle de danske VM-herrer til at huske udstrålingen og attituden, også i fremtidens håndbold-Danmark.

»Vi skal sørge for, at alle ved, at vi kommer med power, udstråling, fight. Hvad enten det er i arenaen eller på bænken, så ved alle, at vi kommer med det, det kræver,« slår Lars Rasmussen fast.

Og vi er ellevilde efter at se, når de danske håndboldherrer skruer helt op for udstrålingen og attituden. For ja, det smitter af.

