Coronarestriktionerne omkring EM-slutrunden har vist sig at være held i uheld for det danske kvindelandshold.

Det mener i hvert fald håndbold-koryfæet Ulrik Wilbek.

Verdenssituationen tvang Norge til at opgive sin del af værtskabet af EM-slutrunden, og i stedet overtog Danmark hele slutrunden på dansk grund. Det medførte en streng coronaprotokol, hvor der selvsagt ikke er tilskuere, spillerne er isoleret på hotellet, og medierne bliver holdt på afstand via online pressemøder.

Og det er faktisk en fordel for landsholdet.



For efter mange års skuffelse ved slutrunder har det givet et kærkomment afbræk fra det massive pres, der følger med, mener Wilbek.



»Lige præcis for dette danske landshold, hvor mange af dem har været igennem så mange skuffelser og forventninger, så er jeg ikke sikker på, det har været en fordel med 12.000 tilskuere i Herning til de afgørende kampe. Det er bare et gæt, men det er ikke svært at forestille sig,« siger han og tilføjer, at medierne også er længere væk end normalt grundet coronarestriktionerne.

»Der er slet ikke det daglige pres og de forventningsfulde tilskuere. Det sug, der kommer i maven, når man går ind, og der sidder 12.000 tilskuere i Boxen, kan altså både være godt og skidt,« siger Wilbek.

Han ser det som en ideel position for kvindelandsholdet lige nu.

»Der er bare et forventningspres, andre har til én, og det oplever man slet ikke på samme måde, selv om der måske er halvanden million, der ser det på tv. Så tænker man jo ikke lige så meget over det, som når man går ind i en fyldt Boxen i Herning. Havde EM været på udebane med fyldte haller, ville dét her også være meget bedre. I virkeligheden er det måske det allerbedste for holdet lige nu,« lyder det.

B.T.s sportskommentator Søren Paaske mener også, at restriktionerne er en 'velsignelse' for det danske landshold.

»Vi skal mange år tilbage for at finde et kvindelandshold, der har være så meget i harmoni og balance ved en slutrunde, som tilfældet har været det i år. Det gælder både på og uden for banen. Og jeg er helt sikker på, at de strikse coronaprotokoller i EM-boblen spiller en væsentlig rolle i den forbedring,« skriver han.