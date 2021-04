Tidligere håndboldlandstræner Ulrik Wilbek hylder Jesper Nøddesbo, der til sommer stopper sin mangeårige håndboldkarriere.

Den beslutning meldte han ud torsdag morgen efter mere end 20 år på højeste niveau, der har bragt ham adskillige triumfer som OL-guld, EM-guld, mesterskaber og Champions League-triumfer.

Ifølge Wilbek er det en gentleman, sporten siger farvel til, når Nøddesbo har spillet sin sidste kamp for Bjerringbro-Silkeborg.

»Jeg læste lige hans udmelding. Det er fuldstændig fantastisk. Han kan jo blive digter eller forfatter. Det siger meget om ham i virkeligheden. Han tænker meget over tingene. På landsholdet var han jo ikke den vilde vindertype. Selvfølgelig ville han vinde, men der var andre, det betød mere for. Fordi han har så mange andre ting i sit liv at gå op i, tror jeg.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jesper betyder helt vildt meget for et hold. Han er en gentleman, ordentlig og redelig. Men også fordi han med sit meget sociale sind altid var konstruktiv, når vi havde tabt, eller nogen var sure over, de ikke havde fået spilletid nok. Han var altid god til at samle holdet,« husker Wilbek, der tilføjer:

»Jeg kan huske, at Hans Lindberg engang sagde til mig, at jeg skulle huske at have Nøddesbo først på listen forud for en udtagelse til VM. Sådan så mange af spillerne på ham på landsholdet. Og det er, fordi han kan de ting.«

Nøddesbo blev dog også vraget et par gange til landsholdet af Wilbek, og der var især én episode, som den tidligere landstræner husker, da Nøddesbo gjorde comeback ved en firenationersturnering efter at have været ude i en periode.

»Jeg kan faktisk ikke huske, om det var efter en skade, eller om han havde været vraget, men han sagde efter kampen, at han gerne ville give comeback-øl. Og det var da fint, det jublede vi meget over, indtil jeg fandt ud af, at han havde sat det på mit værelse,« griner Wilbek.

»Jeg vil sige, jeg har fået hævn siden i andre sammenhænge. Vi har haft lidt frem og tilbage,« griner Viborg-borgmesteren, der især vil huske Nøddesbo for sin signaturscoring. Skruebolden, hvor han smider sig til sin venstre side og skruer den højre om keeperen.

»Hver gang, han gjorde det, sad vi på bænken og kiggede på hinanden og tænkte, at nu må målmændene da snart have lært, at han gør det. Men han scorede hver gang,« lyder det fra Wilbek, der kalder Nøddesbo for en elegant stregspiller.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er uvist, hvad Nøddesbo efter sommeren skal give sig i kast med. I første omgang er han blevet tv-ekspert hos Discovery under OL-slutrunden, og han er blandt andet gået ind i et projekt med padel. Wilbek tror, at fremtiden ikke nødvendigvis er i håndboldverdenen.

»Jeg har en fornemmelse af, at han går over i noget andet, fordi han kan så mange ting. Han er en figur, der er kendt på en positiv måde. Han kan bringe sine ressourcer ind rigtig mange steder. Han er jo lidt iværksætteragtig. Han vil jo hurtigt finde ud af det, og jeg tror, det sværeste bliver at vælge, hvad han skal lave.«

40-årige Nøddesbo stoppede sin landsholdskarriere i 2017 efter mere end 200 kampe for Danmark, der gav ham et hav af medaljer – og to af guld ved OL i 2016 og EM i 2018.

På klubplan nød han i en ti år lang periode stor succes i den spanske storklub Barcelona med blandt andet syv mesterskaber og to Champions League-titler.