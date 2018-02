Nora Mørk blev båret fra banen i Nykøbings Champions League-kamp mod Györ.

Lidt over halvejs inde i 2. halvleg røg hun en tur i halgulvet med det, der desværre kunne ligne et ødelagt knæ. I hvert fald vred hun sig straks i store smerter.

Ifølge TV 2 SPORT blev den norske håndboldstjerne båret fra banen nogle minutter senere, og nu skal hun undersøges for at klarlægge skadens omfang.

Norges landstræner, Thorir Hergeirsson, overværede uheldet i Ungarn, og det var han bestemt ikke glad for at være vidne til.

»Det er aldrig sjovt at se sådan noget, og man bliver rigtige bange. Nu må vi vente at se, hvad lægerne siger, når de har scannet hende og undersøgt hende nærmere. Vi håber på det bedste for Nora, men jeg har bestemt ikke en særlig god fornemmelse,« siger han ifølge TV 2 SPORT.

Nora Mørk fik i efteråret hacket sin telefon. Det resulterede i, at private og intime billeder af hende blev lækket og sendt videre til andre, som ellers ikke var tiltænkt at skulle se billederne.

Sagen udviklede sig til en kæmpe skandale, fordi det senere viste sig, at billederne blandt andet var endt på det norske herrehåndboldlandshold.

Ikke overraskende har Nora Mørk følt sig krænket noget så groft i den forbindelse, og hun har tidligere fortalt om, hvor hårdt sagen har taget på hende. Og nu skal han så også kæmpe med en knæskade.

På banen var der i øvrigt ikke meget andet at glæde sig over for danskerne. Hjemmeholdet gik til pause med en 14-9-føring, og den blev kun udbygget i 2. halvleg, så det samlede resultat endte på 32-23.