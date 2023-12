Det tog nogle dage for keeperen Anna Kristensen at sluge skuffelsen over at skulle være VM-reserve.

Anna Kristensen har stået en forrygende sæson for Team Esbjerg og blev også udtaget til VM-slutrunden, der nu løber af stablen i Herning.

Men målvogteren får kun én chance for spilletid i turneringen. Det er søndag mod Chile, og ellers må hun tage til takke med en plads på tribunen.

Før slutrunden blev landstræner Jesper Jensen nemlig enig med assisterende landstræner Lars Jørgensen om at fortsætte med Sandra Toft og Althea Reinhardt som slutrundeduo, selv om Kristensen havde presset på.

- Spillemæssigt er hun på niveau med de to andre. De blev tilvalgt på grund af deres erfaring og de skuddiagrammer, de har i hovedet efter at have mødt mange topspillere gennem mange år, forklarer Jesper Jensen.

Den beslutning var tung at håndtere for Anna Kristensen. Det havde været lettere at blive sorteret fra, hvis en anden bare er en bedre målvogter. Men det havde hun jo landstrænerens ord for ikke var tilfældet.

- Argumentet og begrundelsen er det svært for mig at gøre noget ved. Jeg kan ikke forholde mig så meget til, at jeg mangler slutrundeerfaring, og at de har en bedre mavefornemmelse med målvogtere med mere erfaring, siger Anna Kristensen.

- Jeg skulle lige sluge beskeden i et par dage. Men håndboldlivet går videre, og jeg er glad for at være en del af VM.

Som planlagt bliver hun skrevet på holdkortet til søndagens kamp mod upåagtede Chile. For at opleve atmosfæren. Men først og fremmest for at aflaste de to andre.

For det bliver Anna Kristensens fornemste opgave i turneringen at sørge for, at de to konkurrenter kan gøre det så godt som muligt. Uanset hvor meget hun spræller til træning, er der ikke udsigt til mere spilletid.

- Det er kun skader, der kan ændre på det, siger Jesper Jensen.

- Det bliver ikke sådan, at hvis Sandra ikke tager nogen bolde i to dage til træning, så begynder vi at overveje, om Anna skal ind.

- Althea og Sandra er udtaget som den duo, der skal føre os langt til VM. Skulle vi vælge fra kamp til kamp, ville det give en psykologisk utryghed, når den, der sidder ude, er så god. Det ville give et voldsomt tryk, forklarer landstræneren.

Det ræsonnement er Anna Kristensen ikke uenig i.

- Det kan jeg sagtens forstå. Det kan godt være, at jeg selv ville have udfordringer med at håndtere det. Situationen er ny på landsholdsniveau, og det skal vi alle sammen vænne os til, siger hun.

/ritzau/