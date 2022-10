Lyt til artiklen

41-årige Hans Lindberg er færdig i tyske Füchse Berlin efter sæsonen.

Det fortæller han til TV 2 Sport.

Klubben har meddelt ham, at hans kontrakt ikke bliver forlænget, når den udløber til sommer.

»Det er jeg meget overrasket over. Jeg er den, der ligger og spiller flest minutter i øjeblikket på holdet. Og det er ikke mere end to måneder siden, at vi faktisk snakkede om at forlænge kontrakten med et år. Så jeg er lidt overrasket over, at den melding pludselig kommer,« siger han om den pludselige kovending.

Lindberg blev ellers i sidste sæson topscorer i Bundesligaen, men nu skal han altså finde en ny klub.

Familien og børnene har slået dybe rødder i Berlin, men Lindberg siger, han tager et år ad gangen og må nu se på, om karrieren skal stoppes, eller om han skal fortsætte et andet sted.

Hans Lindberg har været en stor del af dansk landsholdshåndbold i en lang årrække. Til EM i januar gjorde han dog comeback på landsholdet under slutrunden efter længere tids fravær.

Han var også med i landstræner Nikolaj Jacbosens seneste trup, der spillede mod Spanien og Sverige her i oktober.

Ifølge Lindberg har han fået at vide, at kontrakten ikke bliver forlænget, da man har valgt at satse på en anden spiller. Den spiller skulle ifølge TV 2 Sport være Skanderborg Aarhus-færingenHakun West av Teigum.