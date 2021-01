Før VM var der næppe nogen, der havde hørt om DR Congos Gauthier Mvumbi Thierry.

Men et par dage inde i VM-slturunden er han blevet en kultfigur i hele håndboldverdenen.

Han er godt i stand, den gode Gauthier Mvumbi Thierry. En lidt atypisk topatlet. Selvom han i de officielle papirer står til at veje beskedne 89 kilo. Men han han spille håndbold - det beviste han også i aftenens kamp mod Danmark, hvor stregbamsen scorede på alle sine forsøg.

Og den enorme og pludselig popularitet har totalt overrumplet congoleseren.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Det er enestående, en virkelig vanvittig oplevelse. Det er noget, jeg vil ønske for alle, for VM er virkelig enestående,« lød det til TV2 fra Gauthier Mvumbi Thierry, der inden kampen havde fået en hilsen fra NBA-legenden Shaquille O'Neal.

»Det gør mig glad. Det glæder mig. Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Det er utroligt.«

Han måtte dog erkende, at Congo søndag aften var oppe mod en dansk overmagt.

»Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde kæmpet noget mere, men jeg synes, vi gav alt på banen, det var svært. Det er verdensmestrene, så vi er alligevel meget stolte.«