Det var ikke kun hjemme i de egyptiske stuer, at Egyptens håndboldlandshold modtog stor opbakning søndag aften.

For under én af dagens mange VM-kampe – kampen mellem Egypten og Slovenien – sad der nemlig flere tilskuere på lægterne.

Eller, de stod faktisk op i store dele af kampen, og der var heller ikke rigtig tvivl om, hvem størstedelen af dem heppede på: Hjemmeholdet. Du kan se en video af tilskuerne nederst i artiklen.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) havde ellers kort inden slutrunden besluttet, at der alligevel ikke skulle lukkes tilskuere ind til VM-kampene. Derfor vækker dagens episode da også en smule forargelse hos B.T.s sportskommentator, Søren Paaske:

Egyptiske tilskuere, der dog sad ned, til dagens kamp i Kairo. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

»Det ligner vel lidt en tilskuer-skandale a la den, vi så til åbningskampen.«

Han mener desuden, at erfaring fra en tidligere episode under slutrunden burde have fået alarmklokkerne til at ringe hos IHF.

»Det skal da blive spændende at høre, hvad forklaringen er. Umiddelbart synes jeg, at det ser ud til, at de egyptiske arrangører endnu en gang står med et ret stort problem her,« siger Søren Paaske

Ifølge billeder fra opgøret, som i øvrigt endte 25-25, var det dog ikke kun Egypten, der havde opbakning fra tilskuerpladserne.

Slovenske fans ved dagens kamp i Kairo. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Flere slovenske fans havde nemlig også fundet vej til hallen, som ellers skulle forestille at være en såkaldt corona-boble for spillerne.

IHF har tidligere forsvaret tilskuernes tilstedeværelse med, at det ifølge forbundet ikke er fans.

Det er derimod en stor del af de egyptere, der arbejder som frivillige under VM-slutrunden her i Egypten. som har fået lov til at overvære kampene.

Den forklaring giver B.T.s sportskommentator dog ikke meget for:

»Jeg har svært ved at forstå, hvis alle de folk, vi ser på billederne her, er frivillige. Er der virkelig brug for det?«

Med det uafgjorte resultat er Egypten klar til kvartfinalen, mens Slovenien må forlade VM efter mellemrunden.