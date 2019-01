Selvom 2019 kun lige er startet, kan Mads Mensah allerede nu garantere, det bliver et år, han ikke glemmer.

Og det skyldes ikke kun den VM-guldmedalje, han søndag aften kunne hænge om halsen efter finalesejren i Jyske Bank Boxen.

Den betyder selvfølgelig også rigtig meget for den 27-årige Rhein-Neckar Löwen-spiller, men også på privatfronten bliver han beriget med guld. I hvert fald inden alt for længe, hvor noget endnu større venter Mads Mensah, da han skal være far for første gang til marts.

»Det bliver et af de år, man kommer til at huske. Det skal nok blive et godt år,« siger Mads Mensah, der i november blev gift med kæresten Line Bødker, som han friede til midt på banen tilbage i august.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mads Mensah Larsen (@madsmensah) den 25. Nov, 2018 kl. 2.53 PST

Snart går turen tilbage til den tyske klub, men de seneste uger har han kunnet opleve, hvordan flere af holdkammeraterne under slutrunden er blevet fædre. Inden begivenhederne startede, var det Mikkel Hansen, der i starten af januar blev far. Her fik han sønnen Eddie Max, som han mandag aften viste frem på balkonen på Rådhuspladsen. Efterfølgende var det Nikolaj Øris, der for en kort stund måtte hjem, da også han blev far. Og at kunne opleve det på nærmeste hold har blot skudt Mads Mensahs spænding i vejret.

»Jeg har glædet mig enormt meget hele tiden. Men det er klart, når man så ser nogle af de andre komme med deres, glæder man sig bare endnu mere til, det bliver ens egen tur,« siger Mads Mensah.

I landsholdslejren snakker de om mange ting - herunder koner, kærester og familie. Derfor har de under VM-slutrunden også talt om det at blive far, hvilket har været med til at give den 27-årige landsholdsspiller endnu mere at se frem til.

Mens han venter på den næste store dag, kan han se tilbage på et år, hvor han vel ikke kunne have ønsket sig en bedre start.

Det danske herrelandshold der vandt guld i VM i håndbold hyldes på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019. (Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix 2019) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det danske herrelandshold der vandt guld i VM i håndbold hyldes på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019. (Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix 2019) Foto: Bax Lindhardt

»Nej, det kan man sgu ikke. Det er gået bedre, end man turde håbe på,« siger Mads Mensah.

Han er rørt over den enorme opbakning, landsholdet har fået. En opbakning, der kulminerede mandag aften på Rådhuspladsen, hvor de nykårede verdensmestre blev hyldet med rådhuspandekager, taler, sang og jubel fra de tusindvis af fremmødte.

»Det er meget overvældende, og der har været mange drømme, der er gået i opfyldelse,« siger Mads Mensah og fortsætter:

»Hele turen fra lufthavnen og ind var overvældende. Også at se alle de smil vi er blevet mødt med. Det er vildt, hvor meget vi har samlet folk,« siger Rhein-Neckar Löwen-spilleren.