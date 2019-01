Det er ikke helt smertefrit at spille en VM-turnering.

Det har både Rasmus Lauge og Lasse Svan måttet sande. De to nykårede verdensmestre døjer i hvert fald med nogle skavanker. Det oplyser deres tyske klub SG Flensburg-Handewitt i et opslag på Twitter.

'SG er bekymret for verdensmestrene og for når VM-deltagerne vender tilbage. Kampen mod HSG Wetzlar (7. februar, red.) er tvivlsom for Lasse Svan, Rasmus Lauge, Magnus Rød og Jim Gottfridsson,' skriver den tyske klub.

Det er to forskellige ting, Lasse Svan og Rasmus Lauge har problemer med efter slutrunden.

Lasse Svan døjer med lidt skavanker efter VM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Lasse Svan døjer med lidt skavanker efter VM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Lasse Svan klager over problemer i venstre lyske. Rasmus Lauge har smerter i begge knæ. De restituerer stadig i deres hjemland, inden de torsdag bliver tilset af SGs lægestab,« lyder det fra Flensburg-Handewitt. Klubben oplyser, at de er i tæt kontakt med lægestaben hos Dansk Håndbold Forbund, og de to spillere skal begge undersøges nærmere, og klubben forventer at de mandag har et bedre overblik over status på spillerne.

Den tyske klubs direktør Dierk Schmäschke fortæller, at det ikke er usædvanligt, at spillere vender tilbage med små skader. Han nævner, at alle fire spiller både Bundesliga, Champions League og så landskampe, og det er meget at udsætte kroppen for.

»Byrden på topspillere er kæmpestor. Det store pres på spillerne er noget, der skal ændres i fremtiden. Derfor håber vi, at Rasmus, Lasse, Jim og Magnus snart er tilbage på topniveau både fysisk og mentalt, for vi skal have alle i topform til de kommende kampe. Jeg ønsker vores drenge rigtig god bedring, og at de kommer sig hurtigt,« siger Dierk Schmäscke til klubbens hjemmeside.

Lasse Svan og Rasmus Lauge er ikke de eneste, der har døjet med fysiske problemer i forbindelse med VM-slutrunden. I Danmarks første kamp mod Norge måtte René Toft Hansen udgå med en skade. Undervejs var også Nikolaj Øris ramt, og det samme var tilfældet for Casper U. Mortensen, der skal opereres i sit knæ.