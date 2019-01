Søndag fik han VM-guld om halsen. Nu er hans sæson slut.

Det er dommen, Casper U. Mortensen har fået, efter han pådrog sig en knæskade under VM.

'Jeg er virkelig ked af det. Jeg så virkelig frem til at fortsætte det hårde arbejde i de kommende måneder for FC Barcelona,' skriver Casper U. Mortensen i et opslag på Twitter.

Det var under kampen mod Tunesien, at han fik en skade i sit ene knæ. En skade, der betyder, at han i starten af februar skal operereres, og dermed er sæsonen altså slut for VM-guldvinderen.

pic.twitter.com/YtqFodB4Vv — Casper U. Mortensen (@CMortensen6) 31. januar 2019

'Jeg ved præcist, hvad det kræver af mig at komme tilbage i topform. Det bliver i en endnu skarpere og mere motiveret version, når jeg er tilbage på banen,' skriver Casper U. Mortensen, der ikke har mere at sige lige nu.

Efter kampen mod Tunesien, spillede han ikke de efterfølgende opgør mod Saudi Arabien og Østrig. I den sidste puljekamp mod Norge fik han lige knap seks minutter på banen.

I mellemrunden spillede han store dele af kampen mod Ungarn, men de efterfølgende kampe mod Egypten og Sverige så han fra bænken. Det samme var tilfældet for semifinalen mod Frankrig. Under finalen mod Norge kom Casper U. Mortensen dog på banen til sidst, men skaden hæmmede ham altså i store dele af turneringen.

Casper U. Mortensen er ikke den eneste, der blev ramt af en skade under det netop afsluttede VM i Herning. René Toft Hansen måtte i første kamp mod Norge lade sig udskifte med en alvor skade, der holder ham ude i et halvt års tid. Også Nikolaj Øris kæmpede med lidt problemer, og det samme har Lasse Svan og Rasmus Lauge gjort efter turneringen.