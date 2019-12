Hun var opløst i tårer.

Og 33-årige Camilla Herrem blev siddende længe på bænken efter Norges storsejr over Cuba ved årets VM.

Billedet af den rørte håndboldstjerne blev fanget af en fotograf, og efterfølgende forklarede hun, hvad det var, der ramte så hårdt.

»Det var lidt der, det gik op for mig, at min far er væk. Han plejede at være der. Så rammer det mig lige pludselig, så jeg havde brug for nogle minutter alene,« siger hun til TV2 Norge.

Det var tilbage i februar, at den norske landsholdsspiller pludselig mistede sin far, Carl Otto Herrem, som kun blev 63 år gammel.

Under lørdagens kamp gjorde Camilla Herrem en god figur med blandt andet otte mål, og hun blev også kåret til 'banens bedste' efter kampen. Noget, der også havde betydning for, at hun reagerede, som hun gjorde efter opgøret, som nordmændende vandt med hele 47-16.

»Jeg ved, han havde været utroligt stolt af mig. Det havde han været uanset hvad. Jeg tror bare, det hele blev lidt meget på en gang. Følelserne tog lidt overhånd, og så kunne jeg ikke helt styre det,« fortæller hun.

Næste opgør for Camilla Herrem og det norske landshold er mandag, hvor holdet skal møde Slovenien i den anden kamp i gruppespillet.