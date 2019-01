Han blev ramt lige i ansigtet fra to meters afstand, gik i gulvet og kunne så spytte noget af en tand ud.

Den norske VM-keeper Espen Christensen stod ellers en god kamp mod Saudi Arabien, men efter at være blevet ramt hårdt i hovedet, kunne han ikke fortsætte. Og efter kampen erkendte han da også, at han var en smule ramt.

»Ansigtet er lidt mørbanket. Der er et stykke af en tand, der er røget af, men det går fint,« sagde han til NRK tilføjede, at han håber, der 'er gode tandlæger'.

Det var i et Saudi Arabisk angreb, at Hassan Aljanabi alene med den norske målmand skød bolden lige i hovedet på ham. Og det vakte vrede hos det norske landsholds træner Christian Berge.

Espen Christensen stod en fin kamp men måtte udgå efter at være blevet ramt i hovedet. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Espen Christensen stod en fin kamp men måtte udgå efter at være blevet ramt i hovedet. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Jeg bliver forbandet. Der findes så mange andre måder at afslutte på end i hovedet. Jeg vil have et rødt kort dét. Der er regler, der beskytter spillerne, så jeg forstår ikke, der ikke er regler der beskytter keepere fra at få bolden i hovedet fra to meters afstand,« lød det efter kampen fra Christian Berge. Ifølge reglerne får spillere, der skyder keepere i ansigtet på straffekast, et rødt kort men der er ikke samme regel, når det gælder åbent spil. Og også hos norsk TV3 var der forargelse efter hændelsen.

»Det er noget svineri,« lød det ifølge Expressen fra kanalens programleder Örjan Björnstad. Også Ole Ervik, der er tidligere målmand og nu ekspert på norsk TV3, delte forargelsen.

»Det dér hører ikke hjemme i håndbold,« sagde han efter hændelsen, der sendte Espen Christensen i gulvet så lang han var. Han blev liggende et par sekunder, inden han dog satte sig op.

Norge er i pulje med blandt andet Danmark, og kampen mellem de to bliver spillet torsdag aften i Jyske Bank Boxen. Inden da venter der dog de danske tropper to opgør mod henholdsvis Saudi Arabien og Østrig.