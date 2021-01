Det er en VM-slutrunde i Egypten, der lige nu er omgivet af et absurd kaos.

For efter dagens nyhed om, at Kap Verde har trukket sig fra slutrunden på grund af corona-smitte, er det samlede antal af hold, der har måttet trække sig fra VM, nu oppe på tre, da USA og Tjekkiet trak sig forud for slutrunden.

Den afrikanske nation var allerede lammet af coronavirus i optakten til slutrunden med flere tilfælde, hvilket betød, de kun havde 11 mand klar.

Men holdet tog alligevel til Egypten og spillede den første kamp mod Ungarn, som de i øvrigt tabte 27-34, og alene den beslutning kalder B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, da også for helt unødvendig.

»Kap Verdes landshold skulle aldrig have været en del af det her VM. De burde have trukket sig ligesom USA og Tjekkiet, da det stod klart, at de var så hårdt ramt af corona inden deres første kamp,« siger han og fortsætter:

»Og da de så ikke selv kunne finde ud af træffe den beslutning, så synes jeg, at en voksen fra Det Internationale Håndboldforbund skulle have gjort det for dem.«

Kap Verdes anden kamp ved slutrunden blev da også en gigantisk fadæse, da nationen blev taberdømt 0-10 imod Tyskland, fordi man simpelthen ikke kunne stille hold, da der var tikket to nye positive tilfælde af coronavirus ind.

Og dermed havde man ikke de påkrævede 10 mand på holdet. Kap Verde prøvede dog alligevel at stille hold til den sidste gruppekamp mod Uruguay, hvor man med en sejr kunne komme i mellemrunden.

Så langt nåede nationen dog ikke, og derfor er upåagtede Uruguay videre fra gruppespillet, selv om holdet ikke har vundet en eneste kamp ved VM.

»Det er trist og skidt for både slutrunden og håndbolden, at vi står i den her situation nu. Nu kan vi se Uruguay kvalificere sig til mellemrunden efter at have tabt deres to gruppekampe med sammenlagt 55 mål. Det er jo helt til grin, og det er der altså ingen, der vinder noget på,« siger Søren Paaske.

Også Danmark har de seneste dage været ramt af corona under VM, da fløjspilleren Emil Jakobsen blev testet positiv i sidste uge.

