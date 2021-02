Lasse Andersson kunne ikke holde tårerne tilbage, efter Danmark havde sikret sig VM-guldet søndag aften.

Triumfen med landsholdet var den ultimative kulmination på en lang hård kamp for at komme tilbage på allerøverste niveau, efter han blev ramt af to alvorlige knæskader i sin tid i Barcelona.

Og det var derfor, at følelserne væltede op i Lasse Andersson efter landsholdets store triumf.

Det forklarer han, da bagspilleren mandag sidst på eftermiddagen landede i Københavns Lufthavn sammen med de øvrige danske guldvindere.

Lasse Andersson ses her, efter landsholdet er landet på dansk grund. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lasse Andersson ses her, efter landsholdet er landet på dansk grund. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Først og fremmest var det en kæmpe lettelse, når jeg har arbejdet så hårdt for det her i lang tid, og der har været meget modgang. Det har ikke altid set lige nemt ud eller været lige til. Så endelig at stå her, hvis man kan sige det sådan, det skaber en utrolig stolthed og er en kæmpe tilfredsstillelse,« siger Lasse Andersson og tilføjer:

»Nu har jeg fået leveret det, jeg gerne ville. Og det giver bare en kæmpe motivation til at fortsætte arbejdet og få flere oplevelser som den.«

Var det sådan, at du på et tidspunkt var bekymret for, at aldrig ville komme op på det niveau igen på grund af dine skader?

»Ja, der var lige en periode, da jeg blev skadet anden gang, hvor jeg ikke var det allerbedste sted. Hvor jeg var rimeligt langt nede. Men det kom jeg heldigvis ud af, og det er også det der gjorde, at jeg nåede det.«

Lasse Andersson og Morten Olsen giver hinanden en farvel-krammer i lufthavnen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lasse Andersson og Morten Olsen giver hinanden en farvel-krammer i lufthavnen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Så jeg er bare glad for, at jeg overvandt det og kom over på den anden side og står her. Med endnu større motivation end jeg har haft før,« siger Lasse Andersson.

Den stærke bagspiller kan nu se frem til et par dage på langs, inden han tager hul på en meget pakket sidste halvdel af håndboldsæsonen.

»Jeg skal heldigvis lige i isolation i et par dage, så der er god grund til lige at trække stikket. For der kommer kamp nu hver tredje dag indtil juni, så det bliver et hårdt forår. Så nu gælder det om lige at tage et par dage her og få slappet af,« siger Andersson.