Fem coronatilfælde hos Brasilien. 18 af slagsen hos USA. Og i alt 32 nationer der i disse dage er på vej til Egypten.

Det er status tirsdag eftermiddag inden årets VM-slutrunde i håndbold. Læg dertil at Tjekkiet i sidste uge havde 11 positive prøver på deres VM-hold.

»Det er selvfølgelig sindssygt bekymrende på det her tidspunkt, at der er så meget smitte rundt omkring. Det er helt vildt, USA har 18 tilfælde. De har i forvejen kørt auditions for at komme på landsholdet, og der er fare for, det kan blive latterligt at se dem stille decimeret op under. Det kan sportsligt blive totalt komisk,« siger B.T.s sportskommentator Søren Paaske om situationen.

Det handler dog ikke kun om USA og deres muligheder til mesterskabet, hvor 32 nationer er med.

USA's landstræner Robert Hedin er en af dem, der er blevet ramt af coronavirus. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere USA's landstræner Robert Hedin er en af dem, der er blevet ramt af coronavirus. Foto: LIONEL BONAVENTURE

For de kommende modstandere er det heller ikke ligefrem drømmen at skulle møde en nation, der op til slutrunden har været ramt af et stort udbrud.

»Man kan godt forstå, de hold der skal møde USA ikke synes, det er så fedt. Det kan godt være, der ikke er spillere med, der er testet positiv, men det skaber jo en frygt eller bekymring hos modstanderne. Det kan man jo godt forstå. Det hele er bare en meget speciel størrelse,« siger Søren Paaske.

Årets VM bliver afviklet i Cairo, og selvom der er coronatilfælde, der lige nu ser dagens lys, skal der formentlig langt mere til, før VM bliver aflyst.

»IHF vil strække sig rigtig langt, og særligt præsident Hassan Moustafa i sit eget hjemland med det prestigeprojekt, som VM på hjemmebane er for ham. Det skal blive meget værre end det her, før man overhovedet vil overveje at aflyse, tror jeg. Det virker til, det her VM skal afvikles for enhver pris, og nu er mange af holdene begyndt at flyve derned. Man kan jo håbe og tro, når de først er der, er blevet testet og eventuelle smittede er blevet isoleret, så burde det gå forholdsvis gnidningsfrit derfra,« siger Søren Paaske.

Norges Sander Sagosen og Danmarks Mikkel Hansen var blandt dem, der langede ud efter beslutningen om, at der skulle tilskuere i hallen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Norges Sander Sagosen og Danmarks Mikkel Hansen var blandt dem, der langede ud efter beslutningen om, at der skulle tilskuere i hallen. Foto: Liselotte Sabroe

Slutrunden starter den 13. januar, og den bliver afviklet for tomme tribuner.

Først var det meningen, at tusindvis af fans skulle indtage sæderne i hallerne, selvom landet er hårdt ramt af coronavirus.

Det fik flere af stjernerne - herunder danske Mikkel Hansen - til at komme med offentlig kritik, og efter stort pres fra flere nationer, valgte IHF og Hassan Moustafa at give sig og lukke dørene.

Indtil videre er det danske landshold gået fri, når det kommer til coronasmitte. Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af stjernerne starter årets VM fredag aften mod Bahrain.