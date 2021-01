»En uværdig og ringe organiseret VM-slutrunde.«

VM i herrehåndbold i Egypten har på alle måder været både kaotisk og kritiseret, og det ser ikke ud til at stoppe foreløbigt. Mandag har Slovenien således sendt en sand svada afsted til arrangørerne, efter de lørdag spillede uafgjort mod værtsnationen og missede muligheden for en kvartfinaleplads.

Nationen havde nemlig alt andet end en optimal optakt til den afgørende kamp mod egypterne, efter hele 12 spillere blev madforgiftet. Sådan lyder anklagen i en pressemeddelelse fra det slovenske håndboldforbund.

»Drengene skreg i smerte, kastede op og skyndte sig på toilettet, som var det deres liv, der var på spil,« lyder det blandt andet.

»I løbet af natten blev Staš Skube og Dragan Gajić isoleret, og lige før kampen besvimede vores største og stærkeste mand Blaž Blagotinšek af smerte ned i sit (undskyld) eget bræk og blev transporteret tilbage til hotellet.«

Derfor måtte slovenerne søndag stille op med en ret så decimeret trup, hvor selv flere af de spillere, der var i ilden, var utilpasse. Opgøret endte 25-25 og dermed havde Slovenien ikke længere muligheden for at avancere.

Tidligere i turneringen har Slovenien også været ramt af helbredsproblemer i Kairo.

»Derfor kan vi absolut ikke være tilfredse med organisationen af dette års verdensmesterskab,« udtaler generalsekretæren i det slovenske håndboldforbund, Goran Cvijic, og langer kraftigt efter det internationale håndboldforbund, IHF:

Et sygdomsramt slovensk landshold spillede 25-25 mod Egypten og missede dermed muligheden for at gå videre til kvartfinalen. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Et sygdomsramt slovensk landshold spillede 25-25 mod Egypten og missede dermed muligheden for at gå videre til kvartfinalen. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

»Efter kampen og den officielle registrering af spillernes tilstand kontaktede den egyptiske minister for sundhed os, men jeg forventer ikke signifikante ændringer så længe, det internationale håndboldforbund (IHF) fungerer, som det gør.«

Søndagens opgør mellem Egypten og Slovenien har i forvejen været genstand for stor debat, efter flere tilskuere blev set på tribunen.

Også den danske VM-lejr har været ramt af sygdom, hvor flere spillere – herunder Mikkel Hansen – er ramt af maveonde.

Derfor er det lige nu også uvist, hvilke spillere der er helt klar til kamp, når Nikolaj Jacbosens mandskab mandag møder Kroatien i det sidste opgør i mellemrunden.

Danmark har allerede inden kampen sikret en plads i kvartfinalen, hvor værterne fra Egypten venter.