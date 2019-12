Følelserne fik frit løb, efter at håndboldkvinderne havde fået skovlen under de franske verdensmestre.

Lettelse. Bare en helt enorm lettelse.

Håndboldkvinderne lægger ikke skjul på, at de havde følt et stort pres inden den afgørende VM-gruppekamp mod Frankrig. Men efter den danske 20-18-sejr er fiaskoen afværget, og holdet lever videre i turneringen.

- Hvis vi havde tabt denne kamp og skulle spille President's Cup. For satan, det havde været op ad bakke. Jeg får næsten tårer i øjnene af at tænke på det, siger Anne Mette Hansen.

Hun fik en helt central rolle i den hektiske og spændende afslutning, da hun fremtvang et straffekast i slutsekunderne, da Danmark førte 19-18.

Stine Jørgensen blev sat til at kaste, og ikke alle på det danske hold viste den samme kølighed som kaptajnen.

- Da Stine skulle tage det straffekast, begyndte jeg bare at græde. Jeg kunne ikke holde følelserne tilbage, siger fløjspilleren Trine Østergaard.

- Alle på bænken sagde, at jeg skulle fokusere, men jeg kunne bare ikke mere. Det ville have været skrækkeligt, hvis hun havde brændt, og Frankrig var løbet op og havde scoret.

- Jeg er så sindssygt glad og lettet og samtidig stolt over det her hold, siger Østergaard.

I det danske omklædningsrum blev der efter kampen hylet og skreget, så det kunne høres langt ud i betongangene omkring hallen i Kumamoto.

Også Mie Højlund havde svært ved at tøjle følelserne i minutterne efter holdets store bedrift.

- Da det gik op for mig, at sejren var hjemme, begyndte jeg egentlig bare at græde. Det betyder så meget for det her hold, og det er den største forløsning nogensinde, at vi vandt denne kamp, siger Højlund.

Med sejren er Danmark klar til mellemrunden og tager et point med videre. Modstanderne i de kommende kampe bliver Norge, Holland og Serbien.

/ritzau/