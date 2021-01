Mathias Gidsel var ikke blevet informeret om sin plads på VMs All Star-hold.

Den nyhed blev overrakt VM-kometen på pressemødet efterfølgende.

»Er jeg kåret til den bedste højre back, siger du?« lyder det meget overrasket fra Gidsel.

»Nå, æhh, ja. Den breaker du lige for mig,« griner han.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Det er fuldstændig fantastisk. Jeg er også lidt rørt,« siger han om sin vilde rejse.

Højre backen blev taget på sengen, da han blev udtaget i december, og den 21-årige komet har taget landsholdet og VM-slutrunden med storm.

Og nu er han så verdensmester.

»Jeg tror ikke, jeg har helt forstået det. Jeg har knapt nok forstået endnu, hvordan vi kom videre fra kvartfinalen og semifinalen. Jeg håber aldrig, det synker ind, for det er en oplevelse for livet, det er noget, man skal tage med videre både på og uden for banen,« siger Gidsel.

Han kigger dog allerede frem mod nye mål.

OL i Tokyo senere på året.

»Jeg kan sige, at jeg aldrig været mere motiveret for at prøve det her igen,« siger han og håber, han kan komme med til OL til sommer.

»Folk ved godt, hvem jeg er, så jeg skal komme med noget nyt. Og det glæder jeg mig til at komme hjem og arbejde på,« lyder det fra Gidsel.

Gidsel endte på All Star-holdet sammen med Mikkel Hansen, der også blev kåret som turneringens mest værdifulde spiller.