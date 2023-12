Det kan godt trække ud, når landstrænerteamet skal efterevaluere håndboldkvindernes præstationer.

En slutrunde er hård ved dem, der boltrer sig inden for stregerne, men det er heller ikke nogen dans på roser for manden med ansvaret på sidelinjen.

Efter en VM-kamp er der i hvert fald ikke lagt op til, at landstræner Jesper Jensen bare kan tage hjem på hotellet i midten af Herning og lægge hovedet på puden.

- Vi plejer at lukke ned mellem et og halv tre, når vi har sådan en aftenkamp, siger Jesper Jensen.

Efter fredagens lurende fiasko i VM-premieren mod Serbien var der nok at se til, da Jesper Jensen gik hjem og tændte for videomaskinen i samarbejde med assistenttræner Lars Jørgensen.

Og observationerne skal være klar til den efterfølgende formiddag, hvor landsholdstruppen holder såkaldt "open hour". Derfor er videoevalueringen efter kampen vigtig.

- Vi sidder og ser det hele igennem og finder eksempler, som vi skal vise spillerne dagen efter, siger Jesper Jensen.

- Det kan gå i mange forskellige retninger. Nogle gange sidder vi og nørder helt ned i, hvordan vi gerne vil have vores krydsspil til at sidde, og andre gange er der nogle detaljer defensivt.

- Vi ser kampen i videoklip, men det tager lige så lang tid som at se kampen i fuld længde, siger Jesper Jensen.

Efter premieren, hvor Danmark sandt for dyden ikke viste topniveau, var det rart for landstræneren at se kampen hurtigt igen.

- Det er rart at få fakta i stedet for følelser. Og her var fakta bedre end følelserne, siger Jesper Jensen.

