OL-sejren gav de danske spillere troen på, at Frankrig kan besejres i de vigtige kampe.

Sejren i OL-finalen over Frankrig for to og et halvt år siden har fjernet en del af den danske følelse af fransk uovervindelighed.

Det mener playmaker Morten Olsen efter Danmarks 38-30-sejr over franskmændene i semifinalen ved håndbold-VM fredag aften.

- OL-finalen var den første gang, vi slog Frankrig i en betydende kamp. Siden har vi slået dem i nogle testkampe, og vi har ikke helt den samme respekt for dem længere, siger Olsen.

Han så et fransk hold gå mere eller mindre i opløsning, mens spillerne mundhuggedes på banen. Ikke mindst, da Danmark i en kort periode i første halvleg scorede fire gange i tomt mål.

- Det virkede, som om at de mål gjorde dem enormt irriterede på hinanden. De byggede mere og mere på den irritation, hver gang vi fik scoret.

- Vi spillede jo stort set det samme system i 45 minutter. Vi havde lige nogle små variationer, omkring hvor stregen løb hen og den slags. Men hver gang de prøvede noget, fandt vi en løsning, siger Morten Olsen.

Han har selv haft et frustrerende VM, men fik pludselig en hovedrolle mod franskmændene.

Han kom på banen mod slutningen af første halvleg, spillede en brandkamp og scorede fem gange på lige så mange forsøg.

- Det var fedt. Men det var også nemt, fordi de andre havde gjort det så godt fra start. Det var bare om at fortsætte det. Vi spillede jo 60 minutters meget pæn håndbold.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der har spillet en VM-semifinale så overbevisende, som vi gjorde her, siger Morten Olsen.

/ritzau/