Hun er en af profilerne på det danske håndboldlandshold.

Men en skade kan betyde, at Fie Woller ikke kommer med til VM i Japan om to måneder.

Det fortæller Klavs Bruun Jørgensen til B.T. og understreger, at intet er afgjort endnu. Hun kan stadig nå at komme med.

»Det kan hun godt, for hun kender alle tingene i forvejen, så det er der ingen tvivl om. Men der er også skarp konkurrence på den plads,« siger landstræneren med henvisning til Freja Cohrt og Lærke Nolsøe.

De to er lige nu med resten af landsholdet til samling i Vejle, mens Fie Woller kæmper i Tyskland for at komme tilbage fra en skulderskade.

Noget, der har holdt hende ude i tre en halv måned, og dermed er der ikke nogen garanti.

»Freja og Lærke har hver deres kvaliteter. Freja er god i overgangsfasen og på kontra. Lærke er ikke bange for at tage chancer, hun er god fra spidse vinkler, til at hoppe langt, og så er hun god på afslutninger og i forsvaret. Der er ingen tvivl om, at der er konkurrence på den plads,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Fie Woller gjorde comeback for blot fem dage siden, og derfor er der også nogle ting at tænke over for landstræneren i forhold til Bietigheim-spilleren.

Fie Woller (tv.) var med til EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fie Woller (tv.) var med til EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

Fordi hun har været ude længe, er der nogle overvejelser netop i forhold til, hvilken 'forfatning' hun er i.

»Det vil der helt sikkert være. Nu vil jeg bestræbe mig på at komme til Bietigheim og se hende, og jeg får også videokampe med hjem, for det fortjener hun helt sikkert. Hun er også dygtig,« siger Klavs Bruun Jørgensen og understreger, at der jo er lidt tid til, den endelige beslutning skal tages.

»Der er ikke noget lagt fast. Hun kan godt nå det, men der er ingen tvivl om, at lige pt har de to andre en lille fordel i og med, de er med denne gang,« siger landstræneren, der skal udtage sin VM-trup den 1. november.

Fie Woller har indtil videre spillet 63 landskampe, og det er blevet til 112 mål.