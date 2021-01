Danmarks håndboldhelte på herresiden er så småt begyndt at finde harpiksen frem og kridte skoene: VM i håndbold i Egypten venter lige om hjørnet.

Men det bliver et verdensmesterskab afviklet i coronaens lange slagskygge.

Det er først og sidst den magtfulde, 76-årige præsident for det internationale håndboldforbund IHF, egyptiske Hassan Moustafa, der er manden bag håndbold-VM.

Hassan Moustafa er født og opvokset i hovedstaden Cairo, som er hovedbyen for turneringen, hvor Mikkel Hansen og resten af det danske landshold deltager som et af i alt 32 hold.

Hassan Moustafa, præsident for IHF. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Hassan Moustafa, præsident for IHF. Foto: CLAUS FISKER

Der er på forhånd udarbejdet en 12 sider lang manual med strikse retningslinjer for, hvordan spillere, ledere og alle øvrige omkring holdene skal overholde regler, der har til formål at modvirke udbrud af corona blandt deltagerne.

Men på trods af at alle teams så vidt muligt bliver holdt i ‘bobler’ op til og mellem kampene, står IHF fast på, at der skal lukkes tilskuere ind, når det går løs i kampene.

Tusindvis af tilskuere.

I hallen i Cairo er der i skrivende stund lagt op til, at mindst 3.000 tilskuere bliver lukket ind. Altså uden nogen som helst hensyntagen til smittefaren.

Og dét selv om Egypten og resten af verdens lande netop nu står lige midt i covid-19-pandemiens skræmmende anden bølge, hvor smitten i mange lande er mere eller mindre ude af kontrol.

B.T.s sportskommentator og håndboldskribent Søren Paaske har i lighed med en række andre danske journalister valgt at blive væk fra VM.

Simpelthen af hensyn til egen og andres sikkerhed midt i en pandemi, der påvirker os alle sammen.

»Helt nøgternt skriger det jo til himlen og er fuldstændig vanvittigt, at samtidig med, man lukker stort set alt ned over hele verden på grund af coronavirus, så skal der til VM i håndbold i Egypten lukkes masser af tilskuere ind i hallerne under kampene. Det er gambling med både spillernes og tilskuernes helbred,« siger Søren Paaske.

Mikkel Hansen og Niklas Landin til herrelandsholdets træning inden VM i Egypten. Foto: Philip Davali Vis mere Mikkel Hansen og Niklas Landin til herrelandsholdets træning inden VM i Egypten. Foto: Philip Davali

Det er blot få dage siden, Mikkel Hansen åbent satte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé at deltage ved VM-turneringen.

Efter en samtale med blandt andre landstræner Nikolaj Jacobsen har Danmarks absolutte stjerne dog siden meldt sig klar og trukket sin trussel om afbud tilbage.

Det danske landshold rejser til Egypten tirsdag den 12. januar. Tre dage senere går holdet på banen til sin første gruppekamp, hvor Bahrain er modstanderen.

Men hvad er det for forhold, Danmark og de øvrige 31 hold møder ind til?

Ifølge IHFs officielle forklaring er der fuldstændig styr på tingene i Egypten i forhold til den frygtede coronavirus. Ingen behøver at være betænkelige, lyder det.

B.T. har talt med danske Kurt, som har drevet hotel i hovedstaden Cairo gennem mere end 20 år og derfor kender de lokale forhold.

Han er sidste år flyttet derfra men har stadig masser af kontakter i landet.

Han ville selv være mere end betænkelig ved at rejse til Egypten, hvor man ikke bør stole på alle de informationer, der går ud fra officielle kanaler, siger han.

»Jeg har læst, at Mikkel Hansen i første omgang ikke ville med landsholdet derned. Det kan jeg fandme’ godt forstå. Jeg skulle selv have været til Egypten i forbindelse med noget forretning, men jeg kunne aldrig drømme om at rejse dertil i den her tid,« siger han.

Nikolaj Jacobsen og resten af landsholdet skal forsøge at generobre VM-trofæet. Foto: GEORGI LICOVSKI Vis mere Nikolaj Jacobsen og resten af landsholdet skal forsøge at generobre VM-trofæet. Foto: GEORGI LICOVSKI

»Jeg har en god kammerat, der bor i Cairo, og han tør simpelthen ikke gå ud af sin lejlighed i øjeblikket,« siger han videre.

Aktuelle videooptagelser fra flere steder i og uden for hovedstaden er de seneste dage blevet lagt ud på Twitter, Facebook og andre sociale medier. Klippene viser, at der hersker kaotiske tilstande i al fald visse steder i det nordafrikanske land.

Blandt andet viser en video optaget 3. januar fra byen Ash Sharqia, der ligger cirka 100 kilometer fra hovedstaden, at der er total kaos indenfor på en corona-intensivafdeling på byens hospital.

En anden video optaget den 29. december fra bydelen '15. Maj City', der er en del af hovedstaden Cairo, viser en ambulance med en akutpatient, som bliver nægtet adgang til hospitalet, mens hans familie i desperation hamrer løs på gitterporten.

Men der er ganske enkelt ikke flere pladser ledige indenfor, og ambulancen får ikke adgang.

En tredje bruger har nytårsdag lavet og offentliggjort et videoklip fra supermarkedet Carfour i Cairo. Klippet viser tusindvis af mennesker, som er på indkøb mellem hinanden.

Begrebet afstand er ikke noget, der bliver respekteret.

Bid for bid sætter det de aktuelle tilstande i relief i det land, som det danske herrelandshold lander i om få dage, og om det hele siger B.T.s sportskommentator Søren Paaske:

»Det er et prestigeprojekt for Hassan Moustafa at afvikle et VM i hans eget land og i hans egen by. Han har en enorm stor magt, fordi han i tidens løb har fået optaget en masse små håndboldnationer i IHF, som støtter ham ubetinget, og på den måde ender han altid med at få sin vilje. Det gælder eksempelvis også, når der skal tages store beslutninger - som hvor et VM skal afholdes,« siger han.