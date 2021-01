Ved EM sidste år glemte spillerne betydningen af at være sammen uden for banen. Det er blevet ændret under VM.

Den sportslige nedtur ved EM for et siden førte til selvransagelse og evaluering på det danske håndboldlandshold.

Hvordan kunne et hold, der stadig red på bølgen efter VM-guldet, ryge ud allerede efter indledende runde? Holdet pegede på flere faktorer som en del af forklaringen.

For det første kom flere spillere til EM med småskader, hvilket gik ud over træningen. Og for det andet manglede man en del af det sociale fællesskab, som spillerne på landsholdet altid har fremhævet.

- Vi har altid været et socialt hold og har hygget os sammen. Det betyder noget, når vi står på banen, og tingene skal afgøres i sidste minut. Så er det godt, at man har lyst til at ofre sig for hinanden.

- Vi undervurderede betydningen af at omgås hinanden. Folk var måske lidt for meget på værelserne og passede sig selv, siger Mikkel Hansen.

Af netop den årsag kæmpede Dansk Håndbold Forbund hårdt for, at holdet ved VM i Egypten skulle have råderet over et fællesrum på hotellet.

Et naturligt samlingssted på de ofte meget lange dage under en slutrunde, hvor der oven i købet er udgangsforbud i Kairo.

- Det er en vigtig ting, så man kan se nogle kampe sammen og spille noget kort. Nogle af de lidt yngre spiller Playstation, men der er jeg ikke så skarp, siger Mikkel Hansen.

- Eftersom vi denne gang har mange nye med, har det måske endnu større betydning, at vi har lavet en masse sociale ting, så man kan lære hinanden bedre at kende, påpeger han.

En af de nye i slutrundesammenhæng er målmanden Emil Nielsen. Han har oplevet, at snakken om fællesskabet ikke kun er snak.

- Jeg vidste godt, at folk havde det godt med hinanden og var meget sociale. Det er jeg blevet bekræftet i. Det er virkelig en kvalitet ved dette hold, siger Emil Nielsen.

Danmark har vundet klart i sine to første kampe ved VM. Tirsdag aften venter en formentlig lidt større opgave mod Argentina, der også har maksimumpoint.

Kampen begynder klokken 20.30.

/ritzau/