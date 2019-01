»Der er god vinder-karma derinde.«

Sådan siger musiker-stjernen Remee, som i aften åbner dørene til sin natklub, Arch, for de danske VM-helte, som kan se frem til et brag af en fest på den eksklusive natklub i det indre København.

»Det er et godt sted at fejre store triumfer. Sidst, da de vandt EM (i 2012, red.), holdt vi også festen. Der er god vinder-karma derinde. Vi er meget stolte over at være værter, og håber på et brag af en fest,« siger den tidligere X Factor-dommer til B.T.

Han fortæller, at de danske håndbold-helte, som i aftes sikrede sig VM-titlen med en suveræn sejr over Norge i VM-finalen i Herning, her til aften spiser på en hemmelig lokation i København.

Det danske håndboldlandshold har vundet verdensmesterskabet og så går turen til den traditionelle fejring på Københavns Rådhus. Mandag 28.januar Foto: Nils Meilvang Vis mere Det danske håndboldlandshold har vundet verdensmesterskabet og så går turen til den traditionelle fejring på Københavns Rådhus. Mandag 28.januar Foto: Nils Meilvang

Klokken 23.00 åbner Arch så dørene op for Mikkel Hansen og co., som i dag er blevet fejret på Københavns Rådhus og Rådhuspladsen, hvor der var samlet ti-tusinder af danske fans, som hyldede håndboldheltene.

Remee lover, at det bliver en 'vild fest', men han kan ikke løfte sløret for, hvad der præcis kommer til at ske, når landsholdet og deres følge er kommet på plads inde i den store natklub. Han ved det simpelthen ikke i talende stund.

»Vi arbejder på højtryk for at få det hele på plads med kunstnere og dj’s, som skal komme og spille. Vi tænker i alle baner og ringer rundt, og bliver kimet ned. Så hele vores store team arbejder på alt det lige nu. Det bliver en kæmpe fest,« siger han, og forklarer:

»Min partner på Arch, Emil, er partner med Hans Lindberg i et andet firma, så der har hele tiden været dialog om, at festen skulle holdes her, hvis de vandt. Men sportsfolk er meget overtroiske med sådan noget, så de har ikke villet lægge sig fast på noget, inden sejren var i hus. Så vi vidste ikke noget før her til eftermiddags, hvor det hele kom på plads.«

Remee posererer på natklubben Arch. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Remee posererer på natklubben Arch. Foto: Søren Bidstrup

Arch, som åbnede i 2016, og som tidligere hed Zen, er en af Københavns mest eksklusive natklubber. Der vil dog være mulighed for 'almindelige dødelige' at komme med til festen, hvis man lever op til stedets krav om at være 'festlig' med en 'top-fed energi', siger Remee.

»Det er en eksklusiv natklub. Vi har medlemmer, og så er der spillernes, staben og deres venner og familie, som vi har reserveret borde til. Derudover har vi pickere, som udpeger resten. Det skal være folk med god energi for at skabe den bedste fest, man kan forestille sig,« sige Remee, og fortsætter:

»Det er spillernes fest først og fremmest. Men kommer der nogen super dejlige mennesker med en top-fed energi, så er vi ikke afvisende overfor, at man kan komme ind. Vi skal bare sørge for, at spillerne får den bedste aften, de overhovedet kan få. Og hvor de kan få lov til at være sig selv.«

B.T. er på pletten i nattelivet og holder et vågent øje med landsholdets fest i aften og nat i København.