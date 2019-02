Den nybagte håndboldverdensmester Nikolaj Markussen kommer ikke på banen mere i denne sæson.

Den lange skytte blev før VM skadet i en tå, og det kræver nu en operation, der holder ham ude i resten af foråret. Det oplyser hans klub, Bjerringbro-Silkeborg, i en pressemeddelelse.

Klubben anklager samtidig Dansk Håndbold Forbund (DHF) for manglende kommunikation i sagen, ligesom unionens lægestab ifølge BSV ikke formåede at stille den rigtige diagnose.

»Vi har undervejs ikke hørt om skaden fra DHF, hvilket vi ville have sat pris på, og vi ærgrer os og undrer os over den manglende kommunikation fra DHF,« siger administrerende direktør Jesper Schou.

Nikolaj Markussen of Denmark with kids after the men's IHF Handball World Championship finale between Denmark-Norway in Herning, Denmark on Sunday, Jan. 27, 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Skaden opstod under Danmarks sidste testkamp mod Ungarn fire dage før VM-starten.

Her vurderede landsholdets sundhedstab, at der var tale om en kraftig forstuvning, og det var også det, BSV gik ud fra, da Markussen vendte tilbage i klubtjeneste efter VM.

Nu har det imidlertid vist sig, at en lilletå er gået af led.

»Var skaden blevet konstateret med det samme, så kunne operation sandsynligvis være undgået eller foretaget tidligere,« siger Jesper Schou. /ritzau/