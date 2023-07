Med udsigt ud til vandet på en solrig dag i Berlin blev VM-helten Jacob Holm gift med Laura Madsen.

Det mangeårige par sagde »ja« til hinanden i weekenden, hvor man kunne følge momenter fra den glædelige dag på en række storys på Laura Madsens Instagram-profil.

På billederne kan man se, at Jacob Holm havde et elegant cremefarvet jakkesæt på og Laura Madsen havede en hvid kjole med smuk en slids.

I en story kan man også se, at landsholdskollegaen Johan Hansen var til stede for at fejre parret.

Brylluppet i Berlin blev samtidigt også en slags afslutning for parret i den tyske hovedstad.

Den 27-årige bagspiller har spillet i Tyskland siden 2018, og efter fem år i den tyske hovedstad går turen nu videre til Paris.

Jacob Holm skifter nemlig fra Füchse Berlin til den franske mesterklub Paris Saint-Germain.