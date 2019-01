De danske håndboldherrer skal hyldes i Herning søndag klokken 21.20 og mandag eftermiddag i København.

Det danske håndboldlandshold, der har vundet guld i VM i håndbold med en storsejr over Norge, skal hyldes både i Herning og København.

Søndag aften har borgerne mulighed for at være med til at fejre landsholdet ved kongrescenteret i Herning omkring klokken 21.20.

Her vil spillerne komme frem på balkonen, skriver Herning Kommune på sin hjemmeside.

Men her slutter fejringen ikke.

Mandag skal de nykårede verdensmestre fejres på Københavns Rådhus, hvor overborgmester Frank Jensen (S) vil ønske tillykke og byde på rådhuspandekager klokken 17.

- Håndboldherrerne har leveret en sportspræstation i absolut verdensklasse, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.

- Jeg ønsker vores VM-vindere et kæmpe tillykke og glæder mig til at byde på rådhuspandekager og fejre triumfen på Københavns Rådhus, siger han.

Også her vil skal spillerne stå frem for de borgere, der er mødt op foran balkonen på rådhuset.

Finalen blev spillet i Herning, hvor danskerne vandt med 31-22 over Norge efter et perfekt VM med ti sejre i ti kampe.

Det er første gang, at de danske håndboldherrer vinder guldmedaljer ved VM.

/ritzau/