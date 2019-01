Med søndagens VM-triumf i Boxen kan landsholdets 37-årige fløjveteran, Hans Lindberg, nu kalde sig for dobbelt-europamester, olympisk mester og verdensmester i håndbold.

En helt exceptionel landsholdskarriere, som de fleste aldrig kommer i nærheden af.

Men fortsætter den? Det kunne Hans Lindberg ikke rigtig svare på efter søndagens vilde finalesejr på 31-22 over Norge.

»Det har jeg ikke taget stilling til. Og jeg har heller ikke snakket med nogen om det. Heller ikke Nikolaj. Det må vi se på,« siger Hans Lindberg.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Fløjstjernen, der også går under kælenavnet 'Hans Majestæt', erkendte dog, at det ville være svært at vinke farvel til landsholdskammeraterne.

»Det er afsindigt sjovt at være med i denne trup. Det bliver gået til stålet, og det er virkelig hård træning - men det sjovt, fordi det foregår med denne flok. Og med denne træner. Det er svært at beskrive.«

»Og sådan nogle øjeblikke som det her, hvor det hele går op i en højere enhed, og hvor vi bliver belønnet med at blive verdensmestre for første gang i dansk håndboldhistorie - de er ubeskrivelige,« lød det fra Lindberg

Fløjstjernen blev skiftet ud af VM-truppen med en skade efter første kamp og måtte vente helt til finalen på at blive genindlemmet i Nikolaj Jacobsens trup.