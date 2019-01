»Er de der stadig? Det er for sindssygt!«

Smilet var stort hos Casper U. Mortensen, for en halv time efter de danske guldvindere var blevet hyldet på balkonen ved Rådhuspladsen, var der stadig fuld volume på publikum ude foran. I så høj grad, at Casper U. Mortensen overvejede at tage endnu en tur ud.

Han blev dog indenfor i varmen for en stund, og her satte han ord på det sidste døgn for landsholdet.

»Det har været vanvittigt. De sidste 24 timer er gået stærkt. Det er fantastisk, og nu står vi og er verdensmestre og kan blive fejret her på Rådhuspladsen,. Det er bestemt ikke dårligt. Jeg mangler ord,« sagde Casper U. Mortensen, inden han fik en af de berømte pandekager.

Det danske herrelandshold som søndag vandt guld i VM i håndbold bliver hyldet på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det danske herrelandshold som søndag vandt guld i VM i håndbold bliver hyldet på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Og han var ikke den eneste på landsholdet, der havde svært ved at finde ud af, hvad han skulle sige til det hele – finalen, guldmedaljen og de tusindvis af mennesker, der har hyldet holdet siden sejren kom i hus søndag aften i Jyske Bank Boxen.

»Det er svært at sætte et par ord på. Det har bare været sindssygt. Først i Boxen, hvor det var helt vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende og så til at have en sjov nat. Så fløj vi til København med jetlfly på siden. Hele modtagelsen i København, hvor der stod jeg ved ikke hvor mange danskere herinde. Det er så fantastisk,« lød det fra Nikolaj Øris mandag aften.

Han var med til sin første slutrunde og kan nu kalde sig debutant med en guldmedalje. En medalje, der var på nippet til at forsvinde under flyveturen.

»Jeg havde lige et hul i lommen, hvor den kunne smutte ud af. Det var godt, holdlederen lige gjorde mig opmærksom på det,« sagde Nikolaj Øris med et stort grin.

Han har nu spillet ti slutrundekampe i karrieren, og det er blevet til ti sejre og en VM-titel. For Nikolaj Øris kunne det ikke være meget bedre, og adspurgt om han ikke bare skal med på holdet hver gang fra nu af, lød det med et kækt lille grin:



»Det må I snakke med Nikolaj (Jacobsen, red.) om, men jeg kan næsten ikke forestille mig, han kan undgå at udtage mig næste gang,« sagde Nikolaj Øris.

Om han også er med, når det danske landshold skal spille EM-slutrunde næste år, må tiden vise. Og her er der allerede blevet lagt pres på.

For Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), understregede i sin tale til guldvinderne, at Københavns Rådhus ville stå klart, hvis landsholdet også tog EM-titlen næste år. Så var stilen lagt, og det var Casper U. Mortensen helt med på.

»Så må vi også lige tage den med,« lød det med et selvsikkert smil fra den danske VM-stjerne. Smil, der var at finde på alle landsholdsspillernes læber mandag aften i den danske hovedstad.