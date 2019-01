Nederlag er ikke noget, man taler om normalt. Slet ikke.

Men på et af værelserne på Hotel Scandic i Herning tog de alligevel ‘de forbudte’ snak. Hos Henrik Møllgaard og Jannick Green.

»Jeg bor på værelse med Jannick (Green, red.), og vi snakkede i formiddags om, at det ikke havde været til at bære, hvis vi ikke vandt den her finale. For vi har haft det så godt, vi har hygget os og vi har været overlegne. Vi har ramt en speciel harmoni og energi på holdet.«

»Det havde ikke været til at bære at skulle stå med sølv nu. Så når vi står med guldet nu efter sådan en finale, som er historisk på dansk hjemmebane, skal vi også lige have det sidste med,« siger Henrik Møllgaard.

Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard.

Den danske forsvarskæmpe er ikke bange for at sige sin mening. Eller for den sags skyld at stikke til modstandere. Når det kommer til overtro, er det heller ikke Møllgaards kop te. Ham og Jannick Green var ikke bange for at blive for sikre på sejren inden finalen, som Danmark vandt 31-22.

»Vi er ikke bange for at jinxe det. Vi har også talt om, at selvfølgelig bliver vi verdensmestre. Det har vi heller ikke været bange for at sætte på spidsen. Men vi har talt om det. Det startede aftenen før finalen, da vi spillede den sidste hånd i kortspillet, og vi skulle sove sammen for sidste gang,« siger Henrik Møllgaard som efter en måned med sine holdkammerater både glæder sig til at se familien, men også kommer til at savne vennerne.

»Vi lever lidt ægteskabeligt, når vi bor sammen en hel måned. Det er ikke, fordi det er sådan vemodigt, for vi glæder os til at skulle hjem til vores familier, men det er også svært at skulle runde det af. Derfor var det vanvittigt at slutte af med sådan en finale,« siger Møllgaard.

Danmark vandt VM på hjemmebanen efter 10 kampe i træk. Med en semifinalesejr over Frankrig på 38-30 og en finalesejr over Norge på 31-22. Så var det VM ligesom på plads.