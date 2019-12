»Når jeg skal fortælle en historie, starter det tit med 'mig og mor'.«

Sådan lød det ærligt og med et stort grin fra Freja Cohrt, inden landsholdet rejste af sted til VM i Japan.

Her fik flere profiler det lidt kække spørgsmål, hvem der ville ringe mest hjem i løbet af slutrunden. Flere pegede på Odense-profilen, og hun pegede også på sig selv som et godt bud.

Efter knap tre uger væk er spørgsmålet så, om det også er sådan, det forholder sig i Japan.

Freja Cohrt (tv.) og Mie Højlund (th.). Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Freja Cohrt (tv.) og Mie Højlund (th.). Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det har jeg selvfølgelig gjort,« siger slutrundedebutanten med et stort grin.

Hun snakker med sin mor ved hjælp af Facetime, og det kan være alt fra 10 minutter til en halv time. Længden betyder ikke så meget.

»Det er bare lige at give et livstegn og vide, alt er godt. Jeg har selvfølgelig ringet til min mor mange gange. Ikke hver dag, men så tit det lige passer ind,« siger 25-årige Freja Cohrt.

Sammen med resten af holdet er hun mange tusinde kilometer væk fra Danmark og familien. Samtidig er der også en tidsforskel at tage hensyn til, og derfor handler det om lige at finde et hul, hvor det passer at ringe hjem.

Noget, der indtil videre ikke har været et problem for Freja Cohrt og moren, som også skal undvære sin datter i lang tid. Indtil videre er det den tredje uge, de går ind i nu, og potentielt kan det ende med at blive en måned i alt.

»Hun synes, det er forfærdeligt. Hun er glad for at følge med, og hun har mulighed for at se vores kampe, selvom de ligger på nogle lidt spøjse tidspunkter. Det er egentlig okay. Det hjælper, at hun kan følge med på tv. Hun er stolt. Vi snakker jo mest om kampene, hvad man lige føler, hvordan man har det. Der er ikke noget ekstra,« smiler Freja Cohrt.

Hun har et meget tæt bånd til sin mor, og at få en snak med hende indimellem under slutrunden betyder meget for hende.

»Min mor betyder alverden for mig, det er der ikke noget tvivl om. Det er svært at forklare, hvor meget ens mor lige betyder, men min mor betyder i hvert fald rigtig meget for mig. Det gør mig altid i godt humør at tale med hende, så det er noget, man prioriterer,« siger Odense-spilleren, der ikke bor alene under slutrunden, hvor alle på landsholdet bor to og to.

Freja Cohrt fik slutrundedebut mod Australien og spillede også mod Sydkorea. Foto: Bo Amstrup Vis mere Freja Cohrt fik slutrundedebut mod Australien og spillede også mod Sydkorea. Foto: Bo Amstrup

Freja Cohrt deler værelse med Louise Burgaard, og det er 'helt kanon', fortæller hun. Værelserne i Japan er ikke store, så de kommer hinanden ved, men det tager de med et smil.

Også når andre fra holdet driller dem med, at de roder. Og netop det at have en roomie betyder rigtig meget, fortæller Freja Cohrt.

»Det er virkelig dejligt. Især når det er en, man har det godt med og snakker godt med. Det betyder også noget, man kan slappe af i hinandens selskab, og der også kan være noget ro, fordi det er den eneste dør, vi kan lukke. Tosomheden er god og er det også for hele gruppen. Det betyder meget at have en værelseskammerat. Det ville være pisse kedeligt at bo tre uger alene. Så tror jeg ikke, man ville være så meget på værelset i hvert fald,« siger slutrundedebutanten.

Indtil videre har hun sammen med Danmark hentet en sejr og en uafgjort i de første to kampe mod Australien og Sydkorea. I de sidste tre gruppekampe venter Tyskland, Brasilien og Frankrig.