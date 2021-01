Nogle køreture er sjovere end andre.

Spørg bare landsholdets to slutrundedebutanter, Mathias Gidsel og Emil Jakobsen.

De to GOG-holdkammerater sad nemlig ved siden af hinanden på motorvejen, da landstræner Nikolaj Jacobsen satte navne på sine udvalgte til VM-slutrunden i Egypten.

»Jeg sad på vej i bilen til træning sammen med Emil Jakobsen,« fortæller Mathias Gidsel.

»Vi vidste godt, at udtagelsen fandt sted klokken halv et. Men da klokken var halv et, fik jeg ikke nogen notifikation på min mobil. Så jeg tænkte 'satans'.«

»Emil derimod fik en – og jeg lykønskede ham selvfølgelig.«

»Men så så jeg ud af øjenkrogen, at der i hans notifikation stod, at jeg også skulle med. Og så gik der lige pludselig fest i den i bilen. Det var noget af en dag,« fortæller den unge GOG-bagspiller.

21-årige Mathias Gidsel, der både kan spille højre back og playmaker, har i denne sæson fået sit helt store gennembrud fra den danske ligas førerhold. Men på trods af succesen havde han ikke regnet med at få fingre i VM-billetten.

»På dagen for udtagelsen havde jeg faktisk givet fuldstændig op på, at jeg skulle med. Jeg havde slet ikke regnet med det, men jeg havde selvfølgelig kæmpet så godt som muligt,« fortæller han.

Men landstræneren havde et godt øje til GOG-knægten, der oprindeligt er fra Skjern, og VM-udtagelsen er den foreløbige kulmination på en udvikling, der på få år har ført Mathias Gidsel fra at være et splejset ungdomstalent til nu at være landsholdsspiller.

Det har været et par vilde år i overhalingsbanen, konstaterer slutrundedebutanten.

»Det har været vildt. Det er gået virkelig hurtigt.«

»Der har selvfølgelig været en masse hårdt arbejde, men det er gået meget hurtigere, end jeg havde turdet drømme om,« lyder det fra Mahias Gidsel.

VM skydes i gang fredag 15. januar, hvor Danmark møder Bahrain. Danskernes øvrige gruppemodstandere er Congo og Argentina.