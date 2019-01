Johan Hansen må nok se VM-finalen fra tilskuerpladsen, hvis landstræneren vælger at skifte Hans Lindberg ind.

Den danske landsholdsspiller Johan Hansen bliver muligvis sorteper, når kabalen om den danske trup i VM-finalen i herrehåndbold skal gå op.

Fløjspilleren står nemlig til at ryge ud af truppen inden den sidste og største kamp ved VM, hvis landstræner Nikolaj Jacobsen vælger at bruge sin sidste udskiftning på at få Hans Lindberg med igen.

- Jeg har hele tiden regnet med, at hvis Lindberg blev klar, så ville han komme ind igen. At det så sker til en finale, det er så, hvad det er, siger Johan Hansen.

Han lægger ikke skjul på, at han gerne vil spille VM-finalen, men han kan også godt forstå, hvis Nikolaj Jacobsen vælger at ofre ham til fordel for rutinerede Lindberg.

- Det havde jeg også gjort, hvis jeg var Nikolaj. That's the name of the game. Sådan er det. Det er de dygtigste, der skal spille, og Lindberg er ekstremt dygtig, det kan vi ikke tage fra ham, siger Johan Hansen.

Han blev en del af den danske trup efter den første kamp ved VM, hvor Hans Lindberg fik en skade i læggen.

Siden er det blevet til 1 time og 52 minutters spilletid i otte kampe for den 24-årige fløjspiller, som har scoret ni mål ved VM.

- Jeg har nydt hvert sekund, jeg har været på banen og også tiden uden for banen sammen med holdet. Det har været enormt sjovt at være med, siger Johan Hansen.

Lindberg er blevet meldt klar til kamp igen, men Nikolaj Jacobsen blev tvunget til at bruge sin anden udskiftning af tre mulige, da René Toft Hansen blev skadet i mellemrunden.

Landstræneren ville gemme den sidste udskiftning til finalen, hvis en af målmændene skulle blive skadet eller ramt af sygdom.

Det er ikke sket indtil nu, og derfor er døren åbnet for, at Lindberg kan komme tilbage på bekostning af Johan Hansen.

Lørdag vil Nikolaj Jacobsen dog endnu ikke løfte sløret for sine planer med udskiftningen, og den unge fløjspiller håber derfor, at han får mulighed for at spille finalen mod Norge.

- Får jeg lov til at spille, så skal jeg nok være 100 procent klar og gøre alt, hvad jeg kan for at bidrage, siger han.

