Det var øjeblikket, som nok for altid vil stå som et af de mest ikoniske i den danske VM-triumf: Da Mikkel Hansen tog sin nyfødte baby med ud på balkonen på Københavns Rådhus for at blive tiljublet at tusindvis af danskere.

Det er da også et tv-øjeblik, som straks fik de kreative og sjove typer på de sociale medier til tasterne, hvor sammenligningerne med Løvernes Konge lå lige for.

Løvernes Konge fordi håndboldkongens fremvisning af baby Eddie Max til de beundrende masser mindede om scenen i Disney-filmen, hvor løveungen Simba præsenteres på Kongesletten.

Se de sjove tweets og Instagram-opdateringer, som inkapsler den mindeværdige episode med Mikkel Hansen og søn herunder.

Håbede lige, at DJ'en ville sætte "Circle of Life" på. Men nej, det blev ved "We are the Champions". Småkedeligt. pic.twitter.com/fAFTwXfaQc — Sebastian Stanbury (@SebStanbury) January 28, 2019 Seriøst. Kongen, @mikkelhansen24, har lige lavet "Løvernes Konge" fra rådhusbalkonen. Jeg græder lidt! — Bjarke Charlie (@BjarkeCharlie) January 28, 2019 mikkel og sønnen er lidt om sådan et løvernes konge moment og jeg havde ikke forventet andet fra mikkel #vmtv2dk — malle (@lilisananus) January 28, 2019

Da det blev Mikkel Hansens tur til at lade sig gennemjuble af ti-tusindvis af danskere, som var stimlet sammen på Rådhuspladsen, havde han taget sin tre uger gamle søn, Eddie Max, i favnen.

Store stærke Hansen knuede sin søn tæt ind til sig, da han kom ud i kulden.

Sønnen var dækket af en dunjakke, mens farmand Hansen holdt ham tæt op til ansigtet og sagde søde ord og smilede, mens jublen brød løs på den tætpakkede rådhusplads.

Et lille magisk øjeblik for den store danske VM-helt, som mange danskere har bemærket.

Mikkel Hansen med sin søn. Det danske herrelandshold som søndag vandt guld i VM i håndbold bliver hyldet på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mikkel Hansen med sin søn. Det danske herrelandshold som søndag vandt guld i VM i håndbold bliver hyldet på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen Det danske håndboldlandshold har vundet verdensmesterskabet og så går turen til den traditionelle fejring på Københavns Rådhus. Mandag 28.januar Foto: Nils Meilvang Vis mere Det danske håndboldlandshold har vundet verdensmesterskabet og så går turen til den traditionelle fejring på Københavns Rådhus. Mandag 28.januar Foto: Nils Meilvang