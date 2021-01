»Jeg er voldsomt overrasket over, at IHF og præsident Hassan Moustafa giver sig på den her og ender med at lukke dørene for tilskuere, for de har ikke ligefrem historik for at være lydhør overfor den slags kritik.«

Sådan siger B.T.s sportskommentator Søren Paaske i kølvandet på beslutningen om, at VM-slutrunden i håndbold afvikles uden tilskuere.

Søndag meddelte arrangøren, at man lukker dørene for tilskuere under slutrunden, der varer fra 13.–31. januar i Egypten.

Beslutningen kommer bag på Søren Paaske, der understreger, at IHF og præsident Hassan Moustafa – som i øvrigt også er egypter og har VM-slutrunden som sit prestigeprojekt – ikke plejer at være en mand, der bliver påvirket af kritik.

B.T.s sportskommentator Søren Paaske. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s sportskommentator Søren Paaske. Foto: Bax Lindhardt

»De plejer at være ganske enerådige og ignorere den slags input. Så det kommer meget bag på mig.«

Afviklingen af slutrunden skulle ifølge planen foregå foran tusindvis af tilskuere i hallerne på trods af, at landet er hårdt præget af coronavirus.

I skrivende stund har der været 148.799 – registrerede – tilfælde af coronavirus i Egypten, og planen om at afholde slutrunden med tilskuere har fået enorm kritik fra flere kanter, herunder en række spillere og nationale forbund.

Hvad der vakte endnu mere undren var, at de deltagende hold og spillere skulle leve i en striks corona-boble – hvilket virker en anelse bizart, hvis man alligevel spiller foran tusindvis af mennesker i en proppet idrætshal.

Præsident for IHF Hassan Moustafa. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Præsident for IHF Hassan Moustafa. Foto: CLAUS FISKER

»Jeg synes, der er noget helt grundlæggende forkert i, at vi skal spærres inde i en boble og ikke kan komme udenfor, når man så samtidig vil have tilskuere ind til kampene,« sagde landsholdsspiller Henrik Møllgaard for nogle dage siden.

»Det virker jo åndssvagt, at man gør så meget for at holde os væk fra alt andet og så samtidig lukker folk inde i hallen – bare fordi, at der skal være en lille smule stemning og fordi specielt det egyptiske landshold skal have noget opbakning. Det er jo bare mildest talt fjollet.«

Men nu afholdes slutrunden altså uden publikum i hallerne, og det glæder Søren Paaske.

»Det var komplet uansvarligt at afholde det med tilskuere – det kunne alle andre end IHF og arrangørerne se. Derfor er det her selvfølgelig også den eneste rigtige beslutning. Og jeg er helt sikker på, at det betyder, at Danmark – og de øvrige deltagere ved VM – nu rejser til Egypten med mere ro i maven.«