En stor bekymring har for alvor ramt det kommende VM i herrehåndbold.

For der kommer tilskuere på lægterne, når slutrunden afvikles de kommende uger i Egypten. Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har nemlig valgt at tillade tilskuere i hallerne på trods af coronapandemien.

Og netop den beslutning har fået flere spillere, trænere og nationale forbund til at appellere beslutningen, som har skabt stor bekymring for spillernes sikkerhed med hensyn til smitterisiko.

Den europæiske spillerforening har nemlig sendt et brev til IHFs præsident, Hassan Moustafa, hvor man beder ham om at droppe tilskuere til VM.

Nikolaj Jacobsens tropper skal efter planen spille kampe foran flere tusinde tilskuere. Foto: Henning Bagger

Et brev, som Spillerforeningen i Danmark har været inde over, forklarer Michael Sahl Hansen, der er administrativ chef i Spillerforeningen, til B.T.

»Problemet er, at vi ikke har fået noget at vide om, hvordan tilskuersituationen håndteres. Vi ved ikke, hvordan IHF har tænkt sig at sikre adskillelsen mellem tilskuere og spillerne. De skal jo leve i denne her berømte boble, og derfor skal de vide, hvad de går ind til i hallerne,« siger han.

Og netop boblekonceptet kan da heller ikke undgås at blive markant påvirket, hvis der sidder flere tusinde tilskuere i hallerne.

»Boblen er jo ikke lige så lufttæt, hvis der ikke havde været tilskuere. Den kan derfor ikke køres i lige så rent et format, som vi så ved kvindernes EM i Danmark i december,« siger Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitets Institut for Biomedicin, til B.T.

Hassan Moustafa, præsident for IHF, har modtaget et brev fra bekymrede spillere. Foto: CLAUS FISKER

Ifølge Michael Sahl Hansen er det omtalte brev, som er underskrevet af flere af landsholdenes anførere – herunder danske Niklas Landin – da også udarbejdet for at sikre spillernes sikkerhed i forhold til coronasmitte under slutrunden:

»Man laver nogle bobler, som spillerne skal være i. De må ikke engang gå uden for hotellet. Derfor skal vi jo sikre os, at tilskuerne på ingen måde har mulighed for at komme i kontakt med spillerne. Men kan arrangørerne kontrollere fansene, når der opstår jubel i hallerne? Hvis ikke, så har vi problemerne.«

Jublen på tribunerne er da også én af de punkter, som kan skabe problemer i forhold til smittefare ved slutrunden, mener Søren Riis Paludan.

»Der vil bestemt være en stor smittefare inde i hallen, hvis der lukkes tusindvis af tilskuere ind. Det er jo noget helt andet, når kontrolleret adfærd forsvinder under jubel,« siger han og tilføjer:

En af de nyopførte haller, der skal danne rammen om VM i Cairo, Egypten. Foto: SHOKRY HUSSIEN

»Selvfølgelig sidder tilskuerne ned det meste af tiden, men vi ved, at risikoen for smitte er større indenfor end udenfor, og så vil der være en reel smittefare, når de mange tilskuere skal til og fra arenaerne i store grupper.«

B.T. har de seneste dage forsøgt at få svar på en række spørgsmål fra IHF uden held.

Forbundet skriver dog fredag i en mail, at de nu vil tage appellen med på et internt møde i næste uge.

»Vi noterer os og respekterer bekymringerne omkring tilskuere ved verdensmesterskabet. Den vil blive drøftet på et møde med den egyptiske premierminister og det egyptiske sundhedsministerium. Brevet vedrørende denne sag vil blive overvejet i beslutningsprocessen. Yderligere detaljer vil blive annonceret i begyndelsen af ​​næste uge,« står der i mailen.

På nuværende tidspunkt har IHF tilladt, at 20 procent af håndboldhallernes kapacitet kan udnyttes. Det betyder potentielt tusinder af tilskuere på lægterne.

Det danske landshold rejser til Egypten 12. januar. Her åbner man sin VM-gruppe mod Bahrain tre dage senere i Cairo. Også Congo og Argentina er i den danske VM-gruppe.

I alt har Egypten registreret hele 146.809 smittetilfælde under coronapandemien.